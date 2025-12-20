En el sofá y el cuarto: así hallaron los cuerpos de las víctimas de la masacre en la Centroamérica

Como doña Esmeralda Cruz León Alvarado, su hijo Leonardo Josué Vijil León, su hija Tatiana Lazo y su nieto Christopher Daniel Valle Lazo fueron identificadas las víctimas de la masacre en la residencial Centroamérica.
Las fotos de las víctimas muestran la violencia con la que fueron asesinadas. Según las primeras hipótesis, algunos presentaban heridas de bala y otros de arma blanca. A continuación, los detalles de cómo hallaron los cuerpos.
En el sofá fueron hallados los cuerpos de dos de las víctimas. Presuntamente se trata de doña Esmeralda, quien tenía un cuchillo en el cuello, y a su lado su hijo Leonardo, quien estaba ensangrentado.
Otro de los cuerpos fue hallado en el dormitorio, específicamente en la cama, pero estaba cubierto con cobijas y una almohada que le tapaba el rostro; este sería el cuerpo de Tatiana.
El pequeño Christopher Daniel Valle Lazo, de 13 años de edad, supuestamente fue hallado en el baño, aunque no se logra identificar con certeza si ese era precisamente el espacio.
¿Qué se sabe de la masacre? Los cuerpos fueron hallados el pasado jueves 18 de diciembre por la noche, aunque se presume que llevaban más de 24 horas de haber sido asesinados en la residencial Centroamérica.
De manera preliminar, la vocera de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dunia Palma, señaló durante una entrevista en Hoy Mismo que no hubo forcejeo en la puerta de entrada de la casa, por lo que se apunta a un móvil que podría estar vinculado a relaciones personales.
El hecho de que la puerta no haya sido forzada deja varias pistas. Según las autoridades, esto descarta de forma preliminar que el crimen esté ligado a una estructura criminal.
Las autoridades indicaron que en la escena del crimen se localizaron tres casquillos de proyectil y que tres de las víctimas murieron por heridas de arma de fuego, mientras que una de ellas fue asesinada con arma blanca.
El caso fue descubierto gracias a la intervención de la novia de Leonardo, quien alertó a las autoridades tras no poder comunicarse con él ni con el resto de la familia.