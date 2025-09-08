Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) del campus de Ciudad Universitaria gozarán de transporte gratuito con seguridad garantizada. Más detalles a continuación.
Este lunes iniciaron las clases en la UNAH como parte del tercer período académico de 2025. Desde tempranas horas, los universitarios se abocaron a los diferentes puntos del transporte gratuito ofrecido por la UNAH.
Para garantizar que el transporte sea utilizado únicamente por estudiantes, se verifica el carnet universitario.
Aquellos estudiantes que aún no tengan su carnet, deberán presentar su forma 003 la cual certifica que están matriculados en el período actual.
Los universitarios hicieron fila en los diferentes puntos establecidos como parte del proyecto piloto de la UNAH.
Por décadas, la mayoría de estudiantes de la UNAH se ha tenido que movilizar en transporte público, exponiéndose a ser asaltados o hasta agredidos por los delincuentes que se suben a los buses haciéndose pasar como pasajeros.
Además de la verificación de que los jóvenes que ingresen a las unidades de la UNAH sean estudiantes, cada uno de estos buses contará con la presencia de un elemento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para más seguridad.
Los 26 buses de la UNAH buscan beneficiar a unos 6,000 estudiantes de la capital. Además, están equipados con aire acondicionado, sistema de GPS y seguro contra accidentes.
Esta iniciativa se encuentra en una fase piloto, teniendo por el momento diez rutas que recorren distintos puntos de la ciudad hasta el campus universitario.
El pilotaje les permitirá analizar cómo hacer mejorías en los horarios y puntos de ubicación, por lo que el rector Odir Fernández pidió comprensión por parte de la comunidad universitaria.
Algunos de los puntos habilitados se encuentran en colonia Loarque, Metromall, Cerro Grande zona 4, Hospital San Felipe, mercado San Pablo, colonia Kennedy, Ventu, colonia Villanueva, entre otros.
La UNAH tiene previsto ampliar esta iniciativa para el resto de campus a nivel nacional en 2026, una vez que se evalúen los resultados de esta iniciativa en la capital.