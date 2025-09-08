  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH

Los estudiantes de la UNAH podrán abordar buses exclusivos para ellos con tan solo portar su carnet y forma 003 para así garantizar su seguridad

  • 08 de septiembre de 2025 a las 11:18
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
1 de 12

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) del campus de Ciudad Universitaria gozarán de transporte gratuito con seguridad garantizada. Más detalles a continuación.

 Foto: UNAH
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
2 de 12

Este lunes iniciaron las clases en la UNAH como parte del tercer período académico de 2025. Desde tempranas horas, los universitarios se abocaron a los diferentes puntos del transporte gratuito ofrecido por la UNAH.

 Foto: UNAH
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
3 de 12

Para garantizar que el transporte sea utilizado únicamente por estudiantes, se verifica el carnet universitario.

 Foto: UNAH
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
4 de 12

Aquellos estudiantes que aún no tengan su carnet, deberán presentar su forma 003 la cual certifica que están matriculados en el período actual.

 Foto: UNAH
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
5 de 12

Los universitarios hicieron fila en los diferentes puntos establecidos como parte del proyecto piloto de la UNAH.

 Foto: UNAH
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
6 de 12

Por décadas, la mayoría de estudiantes de la UNAH se ha tenido que movilizar en transporte público, exponiéndose a ser asaltados o hasta agredidos por los delincuentes que se suben a los buses haciéndose pasar como pasajeros.

 Angelo Avila
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
7 de 12

Además de la verificación de que los jóvenes que ingresen a las unidades de la UNAH sean estudiantes, cada uno de estos buses contará con la presencia de un elemento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para más seguridad.

 Foto: UNAH
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
8 de 12

Los 26 buses de la UNAH buscan beneficiar a unos 6,000 estudiantes de la capital. Además, están equipados con aire acondicionado, sistema de GPS y seguro contra accidentes.

 Foto: UNAH
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
9 de 12

Esta iniciativa se encuentra en una fase piloto, teniendo por el momento diez rutas que recorren distintos puntos de la ciudad hasta el campus universitario.

 Angelo Avila
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
10 de 12

El pilotaje les permitirá analizar cómo hacer mejorías en los horarios y puntos de ubicación, por lo que el rector Odir Fernández pidió comprensión por parte de la comunidad universitaria.

 Angelo Avila
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
11 de 12

Algunos de los puntos habilitados se encuentran en colonia Loarque, Metromall, Cerro Grande zona 4, Hospital San Felipe, mercado San Pablo, colonia Kennedy, Ventu, colonia Villanueva, entre otros.

 Angelo Avila
Con forma 003 en mano y carnet: estudiantes abordan buses de la UNAH
12 de 12

La UNAH tiene previsto ampliar esta iniciativa para el resto de campus a nivel nacional en 2026, una vez que se evalúen los resultados de esta iniciativa en la capital.

 Foto: UNAH
Cargar más fotos