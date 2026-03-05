Iroshka Elvir propone reducir el Impuesto Sobre la Venta un 3% gradualmente

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada del Partido Liberal (PL), Iroshka Elvir, presentó este jueves -5 de marzo- ante el Congreso Nacional (CN) un proyecto de ley para reducir el Impuesto Sobre Ventas (ISV) del 15% al 12%. De acuerdo con la propuesta de la legisladora, la iniciativa busca “dinamizar” la economía del país y fortalecer el poder adquisitivo de las personas más vulnerables.

“Quiero decirle a los hondureños y hondureñas que he publicado en mis redes sociales una consulta para que puedan expresarse, y entre los principales proyectos que la población hondureña me manifestó que anhela está la reducción del Impuesto Sobre Ventas del 15% al 12%”, explicó la diputada.

Elvir aseguró que, aunque este impuesto es importante para sostener la economía del país, la aplicación de la medida no representaría un riesgo, ya que se implementaría de forma gradual.

“Esta es una medida que incluso fue presentada en la socialización de gobierno de mi esposo, Salvador Nasralla. No sería un golpe a la economía porque no se haría de una sola vez, sino de manera gradual”, señaló. Según detalló, la reducción se aplicaría año con año hasta alcanzar el 12%. “En el primer año estaríamos pagando un 14% del Impuesto Sobre Ventas, en el segundo año un 13% y en el tercer año un 12%”, explicó.