Hospital El Tórax prohíbe alimentar a los gatos en sus instalaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital El Tórax anunció este jueves -5 de marzo- que queda terminantemente prohibido alimentar a los gatos en sus instalaciones y predios.
Mediante una circular interna, la institución indicó que "queda terminantemente prohibido la alimentación de gatos, así como los depósitos de comida y agua en las instalaciones y predios del hospital".
El documento no especifica las razones de esta decisión, pero advierte que quienes incumplan la medida enfrentarán sanciones. "De no acatar con esta disposición se tomarán medidas disciplinarias con el personal que siga realizando esta tarea", enfatiza la circular.
La medida ha generado polémica entre la población hondureña. Algunos ciudadanos la consideran "innecesaria" o "inhumana" para los animales, especialmente para los gatos.
"En vez de prohibir alimentarlos, deberían llamar a las autoridades correspondientes para que se hagan cargo de llevarlos a un lugar donde puedan estar bien y sean dados en adopción", señaló una ciudadana, en desacuerdo con la decisión del hospital.
Agregó que los gatos "necesitan protección, alimento y cariño, no sean inhumanos".
Hasta el momento, las autoridades del hospital no se han pronunciado sobre las críticas. Mientras tanto, el personal deberá acatar la disposición para evitar sanciones.