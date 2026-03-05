  1. Inicio
  2. · Honduras

Hospital El Tórax prohíbe alimentar a los gatos en sus instalaciones

La medida, anunciada mediante circular interna, advierte sanciones para el personal que incumpla la disposición y ha generado críticas de ciudadanos que la consideran innecesaria e inhumana

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 11:14
Hospital El Tórax prohíbe alimentar a los gatos en sus instalaciones

La medida ha generado polémica entre la población hondureña. Algunos ciudadanos la consideran "innecesaria" o "inhumana" para los animales, especialmente para los gatos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital El Tórax anunció este jueves -5 de marzo- que queda terminantemente prohibido alimentar a los gatos en sus instalaciones y predios.

Mediante una circular interna, la institución indicó que "queda terminantemente prohibido la alimentación de gatos, así como los depósitos de comida y agua en las instalaciones y predios del hospital".

El documento no especifica las razones de esta decisión, pero advierte que quienes incumplan la medida enfrentarán sanciones. "De no acatar con esta disposición se tomarán medidas disciplinarias con el personal que siga realizando esta tarea", enfatiza la circular.

La UNAH advierte con retirar a sus estudiantes del Hospital Escuela

La medida ha generado polémica entre la población hondureña. Algunos ciudadanos la consideran "innecesaria" o "inhumana" para los animales, especialmente para los gatos.

"En vez de prohibir alimentarlos, deberían llamar a las autoridades correspondientes para que se hagan cargo de llevarlos a un lugar donde puedan estar bien y sean dados en adopción", señaló una ciudadana, en desacuerdo con la decisión del hospital.

Agregó que los gatos "necesitan protección, alimento y cariño, no sean inhumanos".

Seguridad de cuatro hospitales más estará bajo el control de los colectivos de Libre

Hasta el momento, las autoridades del hospital no se han pronunciado sobre las críticas. Mientras tanto, el personal deberá acatar la disposición para evitar sanciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias