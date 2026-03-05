Hospital El Tórax prohíbe alimentar a los gatos en sus instalaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital El Tórax anunció este jueves -5 de marzo- que queda terminantemente prohibido alimentar a los gatos en sus instalaciones y predios.

Mediante una circular interna, la institución indicó que "queda terminantemente prohibido la alimentación de gatos, así como los depósitos de comida y agua en las instalaciones y predios del hospital".

El documento no especifica las razones de esta decisión, pero advierte que quienes incumplan la medida enfrentarán sanciones. "De no acatar con esta disposición se tomarán medidas disciplinarias con el personal que siga realizando esta tarea", enfatiza la circular.