Sin lugar petición de suspender orden de captura en contra de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez natural declaró este jueves -05 de marzo- sin lugar la petición realizada por la defensa de revocar la orden de captura girada en contra expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por el caso denominado "Pandora". La información fue dada a conocer por Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien afirmó que la orden de captura y la alerta internacional contra el exmandatario sigue vigente. "Se notificó a la parte procesal que interpuso esta solicitud de revocatoria de orden de captura que el juez de letras de lo penal, en su parte resolutiva sobre la solicitud y posterior recurso de reposición que se interpuso, declaró sin lugar esa solicitud de revocatoria de orden de captura que fue solicitada por la defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado", informó Silva.

El portavoz explicó que la orden de captura tiene carácter vigente para que pueda ser ejecutada por los organismos de seguridad del Estado. Explicó que los equipos de defensa técnica pueden interponer una garantía de acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El 11 octubre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos, los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude. A Hernández Alvarado se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora.

Sobre el caso