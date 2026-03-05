  1. Inicio
  2. · Mundo

Markwayne Mullin es el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU

Trump hizo el anuncio en sus redes sociales, luego de que Noem fuera interrogada en el Capitolio por miembros del Partido Republicano y demócratas

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 12:58
Markwayne Mullin es el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU

Mullin ocupará el cargo de Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sucediendo a KristiNoem.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026 y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos.

Trump hizo el anuncio en las redes sociales el jueves, dos días después de que Noem fuera interrogada en el Capitolio por miembros del Partido Republicano y demócratas.

Con su salida, Noem será nombrada "Enviada Especial para el Escudo de las Américas", una nueva iniciativa de seguridad que, según él, se centrará en el hemisferio occidental.

EE UU avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar ofensiva solo contra los cárteles

El senador Mullin ha pasado 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 3 años en el Senado.

Mullin es un político y empresario estadounidense que se ha desempeñado desde 2023 como senador júnior de los Estados Unidos por Oklahoma .

Es miembro del Partido Republicano y fue elegido en una elección especial en 2022 para cubrir el resto del mandato de Jim Inhofe.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias