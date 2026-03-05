Markwayne Mullin es el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026 y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos.
Trump hizo el anuncio en las redes sociales el jueves, dos días después de que Noem fuera interrogada en el Capitolio por miembros del Partido Republicano y demócratas.
Con su salida, Noem será nombrada "Enviada Especial para el Escudo de las Américas", una nueva iniciativa de seguridad que, según él, se centrará en el hemisferio occidental.
El senador Mullin ha pasado 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y 3 años en el Senado.
Mullin es un político y empresario estadounidense que se ha desempeñado desde 2023 como senador júnior de los Estados Unidos por Oklahoma .
Es miembro del Partido Republicano y fue elegido en una elección especial en 2022 para cubrir el resto del mandato de Jim Inhofe.