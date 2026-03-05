Kristi Noem sale de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional

Washington, Estados Unidos.- A partir del 31 de marzo del presente año, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Lynn Arnold Noem, dejará su cargo y será sustituida por el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin. Arnold Noem es una política estadounidense que se desempeñó como la octava secretaria de seguridad nacional de los Estados Unidos de 2025 a 2026 en la segunda administración de Donald Trump. "La actual secretaria, Kristi Noem, quien nos ha servido eficazmente y ha obtenido numerosos y espectaculares resultados (¡especialmente en la frontera!), pasará a ser enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental (término que Washington emplea para referirse a las Américas) que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis de las redadas migratorias en el estado de Minesota, que deparó la muerte por disparos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses, a los que ella misma llegó a acusar de "terrorismo doméstico" sin tener pruebas. Además, esta misma semana había comparecido en el Capitolio en una polémica intervención en la que se negó a retractarse de esos comentarios y en la que culpó a los manifestantes del caos y defendió la política de deportaciones masivas de Trump. Fue duramente cuestionada por senadores demócratas y también por el republicano Thom Tillis, que pidió su dimisión y recordó el polémico episodio de su libro en el que Noem relataba cómo había matado a su perra y a una cabra.