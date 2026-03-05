JOH denuncia “persecución política” tras mantenerse orden de captura por caso Pandora

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, calificó como un “claro caso de persecución política” la decisión de un juez natural de rechazar la solicitud presentada por su defensa para revocar la orden de captura en su contra por el denominado caso Pandora.

La decisión judicial fue confirmada la tarde de este jueves 5 de marzo por el portavoz del Poder Judicial de Honduras, Carlos Silva, quien informó que la orden de captura y la alerta internacional contra el exmandatario continúan vigentes. Tras conocer la resolución, Hernández aseguró que desde hace varios días su abogado le había informado sobre la negativa del juez natural de permitir su presentación voluntaria ante la justicia hondureña.

El exgobernante afirmó que ha expresado “de forma clara y reiterada” su intención de regresar al país para enfrentar el proceso judicial relacionado con el caso Pandora. “A diferencia de muchos otros casos en los que sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en mi caso no se está permitiendo”, manifestó Hernández a través de un pronunciamiento público. Ante esta situación, el expresidente indicó que su defensa presentará un recurso de amparo y realizará todas las acciones legales correspondientes para impugnar la decisión judicial.