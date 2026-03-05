EE UU, Honduras y otros países latinoamericanos acuerdan combatir a los "narcoterroristas"

Miami, Estados Unidos.- Estados Unidos, Honduras y otros países latinoamericanos y caribeños firmaron este jueves un acuerdo para combatir a los grupos "narcoterroristas" en la conferencia inaugural de las 'Américas contra los carteles', en Miami, donde destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que "reafirma las relaciones" entre Washington y sus vecinos, "respetando la soberanía" y "reconociendo la importancia estratégica del hemisferio", donde buscan "promover la paz a través de la fuerza". "Y declara nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperaron en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el 'narcoterrorismo' y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse", agregó.

El acuerdo compromete a los países a enfrentar amenazas comunes y unir esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y otros riesgos en el hemisferio.según el secretario. Hegseth lideró la conferencia en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde congregó a representantes de casi 20 países de Latinoamérica y el Caribe, como Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana. La conferencia, que reunió a gobiernos "con ideas afines" y excluyó a naciones como México, Colombia, Brasil y Nicaragua, ocurre como preámbulo de la cumbre 'Escudo de las Américas' que el presidente Donald Trump albergará el sábado en Miami con mandatarios de la derecha latinoamericana.