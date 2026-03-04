EE.UU. despega primer vuelo para repatriar a ciudadanos desde Oriente Medio

Washington, Estados Unidos.- El primer vuelo fletado por la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, partió este miércoles, desde Oriente Medio, para repatriar a un grupo de ciudadanos luego de cinco días de combate entre Estados Unidos e Irán en la región.

El Departamento de Estado informó en su cuenta oficial de X que la primera aeronave costeada por el gobierno salió de Oriente Medio, sin precisar la ubicación, con connacionales que se encontraban en diversos países de la región.

De acuerdo con el comunicado, se encuentran en camino el despliegue de otros vuelos en la región para dar salida a unas millas de ciudadanos que se encuentran en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.