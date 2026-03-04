Seis muertos en un ataque de Israel a un edificio residencial en el este de Líbano

Redacción Internacional.- Al menos seis personas murieron y quince resultaron heridas en un bombardeo israelí contra un edificio residencial en Baalbek, en el este de Líbano, según informó este miércoles la Defensa Civil. El director de la Dirección de Defensa Civil en la Bekaa, afiliada a la Autoridad Sanitaria Islámica, Baqir Abu Diya, citado por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, aseguró que ya son seis los muertos y que hay dos personas desaparecidas, mientras siguen los trabajos de búsqueda entre los escombros. Nuevas oleadas de ataques impactaron en el Líbano la madrugada de este miércoles, mientras que el Ejército de Israel sigue avisando a residentes en varias partes del país que evacuen ante nuevos ataques.

En la orden de advertencia más reciente, el portavoz castrense Avichay Adraee se refirió a los residentes del sur del Líbano para que abandonen sus casas y se desplacen "de inmediato" al norte del río Litani, porque tiene previsto bombardear áreas del sur en el marco de la actual escalada contra el grupo chií Hizbulá. El río Litani marca el perímetro de despliegue de los cascos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano. Israel lleva varios días ordenando la evacuación de más de 100 pueblos y ciudades del sur del Líbano, y este miércoles lo ha hecho también de edificios situados en barrios del sur de Beirut, antes de bombardear la capital.

El Ejército israelí ya mantenía posiciones militares en el sur de Líbano, incumpliendo la retirada estipulada en el alto el fuego de finales de 2024, pero ayer anunció una creciente invasión terrestre del país vecino, con fuerzas penetrando en otros puntos meridionales.