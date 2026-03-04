Dentro de maletas y enterradas encuentran a dos niñas en Cleveland, EE UU

Cleveland, Estados Unidos.- Un hecho macabro se registró en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde se encontraron los cuerpos de dos niñas dentro de maletas, enterradas en fosas poco profundas en el este de la ciudad.
La jefa de la policía de Cleveland, Dorothy Todd, informó que los cuerpos llevaban allí “bastante tiempo” y que no se trata de un hecho reciente.
Uno de los cuerpos correspondería a una niña de entre 8 y 13 años, mientras que la otra tendría entre 10 y 14 años. Hasta el momento, ninguna de las menores ha sido identificada, y no existen coincidencias con denuncias de desaparición activas en la zona.
El hallazgo se produjo después de que un vecino que paseaba a su perro en la intersección de East 162nd Street y Midland Avenue detectara una maleta sospechosa.
Al llegar la policía, los investigadores encontraron otra maleta enterrada en una segunda tumba poco profunda con el segundo cuerpo.
Las autoridades indicaron que, por ahora, no hay sospechosos ni pistas firmes sobre los responsables, por lo que se pidió a la población colaborar proporcionando cualquier información relevante a la unidad de homicidios o a Crime Stoppers para recibir datos de manera anónima.
La baja circulación peatonal, la falta de testigos y la ausencia de registros de desaparición en el área dificulta la identificación de las víctimas y la reconstrucción de los hechos.
La policía trabaja en coordinación con clínicas, hospitales y escuelas locales para identificar posibles ausencias prolongadas de menores que coincidan con las víctimas.