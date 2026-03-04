Dentro de maletas y enterradas encuentran a dos niñas en Cleveland, EE UU

Cleveland, Estados Unidos.- Un hecho macabro se registró en la ciudad de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, donde se encontraron los cuerpos de dos niñas dentro de maletas, enterradas en fosas poco profundas en el este de la ciudad.

La jefa de la policía de Cleveland, Dorothy Todd, informó que los cuerpos llevaban allí “bastante tiempo” y que no se trata de un hecho reciente.

Uno de los cuerpos correspondería a una niña de entre 8 y 13 años, mientras que la otra tendría entre 10 y 14 años. Hasta el momento, ninguna de las menores ha sido identificada, y no existen coincidencias con denuncias de desaparición activas en la zona.