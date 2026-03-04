Fernando Anduray reconoce que tiene familia en el gobierno, pero Rixi y “Mel” tenían más

Tegucigalpa, Honduras.- Fernando Anduray, recientemente nombrado como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se refirió a los “familiones” que existen en cada gobierno.
El ahora funcionario reconoció que ciertos familiares trabajan en el gobierno de Nasry Asfura, pero no se compara con los “familiones” que había en la administración de Xiomara Castro.
Anduray se atrevió a decir que Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), tenía 60 personas de su familia como burócratas.
Mientras el expresidente Manuel Zelaya Rosales le consiguió trabajo a más de 100 personas de su círculo en el mandato pasado, adujo.
“Yo tengo una familia que es eminentemente nacionalista y cada uno de ellos tiene su nicho de participación y trabajo, evidentemente yo y dos miembros de mi familia más o tres miembros de mi familia no se pueden comparar con los 60 de Rixi (Moncada) o los 120 de Mel Zelaya”, puntualizó Fernando Anduray.
Diversos reportes indican que la esposa de Anduray es subdirectora de Servicios para Emprendedores en Honduras (SENPRENDE) y su hija ostenta un cargo dentro de la Secretaría de Salud.
Sobre este tema, el actual ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, se había defendido el 30 de enero ante la designación de su hermano Andrés como titular de la Secretaría de Turismo.
“En el caso de Andrés estamos hablando de un empresario exitoso en el rubro del turismo. El hecho de que tenga mi apellido no significa que haya sido nombrado por esa razón, sino por su capacidad”, dijo en ese momento.