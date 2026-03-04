Fernando Anduray reconoce que tiene familia en el gobierno, pero Rixi y “Mel” tenían más

Tegucigalpa, Honduras.- Fernando Anduray, recientemente nombrado como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se refirió a los “familiones” que existen en cada gobierno. El ahora funcionario reconoció que ciertos familiares trabajan en el gobierno de Nasry Asfura, pero no se compara con los “familiones” que había en la administración de Xiomara Castro.

Anduray se atrevió a decir que Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), tenía 60 personas de su familia como burócratas. Mientras el expresidente Manuel Zelaya Rosales le consiguió trabajo a más de 100 personas de su círculo en el mandato pasado, adujo. “Yo tengo una familia que es eminentemente nacionalista y cada uno de ellos tiene su nicho de participación y trabajo, evidentemente yo y dos miembros de mi familia más o tres miembros de mi familia no se pueden comparar con los 60 de Rixi (Moncada) o los 120 de Mel Zelaya”, puntualizó Fernando Anduray.