“No es por apellido, es por capacidad”, responden funcionarios a señalamientos

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, respondió a las críticas surgidas tras el nombramiento de su hermano Andrés Ehrler como ministro de Turismo, en medio de señalamientos de la oposición y de sectores que cuestionan "familiones" en el nuevo gabinete de gobierno.
Al ser consultado sobre los cuestionamientos, Ehrler aseguró que la designación de su hermano no obedece a vínculos familiares, sino a su trayectoria y experiencia en el sector turístico.
“En el caso de Andrés estamos hablando de un empresario exitoso en el rubro del turismo”, afirmó, al destacar su perfil profesional previo a asumir funciones públicas.
El funcionario recordó que Andrés Ehrler presidió durante varios años la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), etapa en la que —según dijo— contribuyó a darle una nueva proyección al sector.
“Es una persona muy querida por el sector turismo y alguien que ha demostrado capacidad para dirigir”, señaló.
Aníbal Ehrler sostuvo que reducir el nombramiento al tema del parentesco resulta injusto y no refleja los criterios que, a su juicio, se tomaron en cuenta para la designación.
“El hecho de que tenga mi apellido no significa que haya sido nombrado por esa razón, sino por su capacidad”, expresó, confiado en que los resultados respaldarán la decisión presidencial.
Asimismo, el titular de la SIT manifestó su respaldo al trabajo que desarrollará su hermano al frente de la Secretaría de Turismo y aseguró que su gestión será evaluada por los resultados al final del período gubernamental.
En referencia a su propia labor, Ehrler afirmó que su compromiso es responder con resultados desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte. “Mi chamba yo la garantizo”, dijo, al insistir en que tanto su desempeño como el de su hermano deberán ser juzgados por su capacidad y no por los vínculos familiares.
Respaldo desde el Ejecutivo
En la misma línea, la designada presidencial María Antonieta Mejía defendió los nombramientos realizados por el nuevo gobierno y rechazó que se pueda hablar de nepotismo en el gabinete entrante.
Mejía aseguró que el presidente electo no ha favorecido a familiares directos en cargos públicos y pidió diferenciar entre parentesco y capacidad profesional.
“Hay que hablar lo que es. El presidente electo no tiene a su secretario siendo su hijo, no tiene a su presidente siendo su esposa”, expresó, al señalar que las comparaciones con administraciones pasadas deben hacerse con objetividad y sin generalizaciones.
La designada presidencial sostuvo que el criterio que debe prevalecer es la meritocracia e insistió en que los funcionarios nombrados serán evaluados por su formación y trayectoria.
“Pronto van a escuchar ustedes lo que es el currículum de cada uno de ellos y en su momento también se tomarán las acciones. Aquello que era malo antes, lo seguimos criticando ahora y se seguirá criticando después”, concluyó.