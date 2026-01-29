“No es por apellido, es por capacidad”, responden funcionarios a señalamientos

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, respondió a las críticas surgidas tras el nombramiento de su hermano Andrés Ehrler como ministro de Turismo, en medio de señalamientos de la oposición y de sectores que cuestionan "familiones" en el nuevo gabinete de gobierno. Al ser consultado sobre los cuestionamientos, Ehrler aseguró que la designación de su hermano no obedece a vínculos familiares, sino a su trayectoria y experiencia en el sector turístico. “En el caso de Andrés estamos hablando de un empresario exitoso en el rubro del turismo”, afirmó, al destacar su perfil profesional previo a asumir funciones públicas.

El funcionario recordó que Andrés Ehrler presidió durante varios años la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), etapa en la que —según dijo— contribuyó a darle una nueva proyección al sector. "Es una persona muy querida por el sector turismo y alguien que ha demostrado capacidad para dirigir", señaló. Aníbal Ehrler sostuvo que reducir el nombramiento al tema del parentesco resulta injusto y no refleja los criterios que, a su juicio, se tomaron en cuenta para la designación. "El hecho de que tenga mi apellido no significa que haya sido nombrado por esa razón, sino por su capacidad", expresó, confiado en que los resultados respaldarán la decisión presidencial. Asimismo, el titular de la SIT manifestó su respaldo al trabajo que desarrollará su hermano al frente de la Secretaría de Turismo y aseguró que su gestión será evaluada por los resultados al final del período gubernamental. En referencia a su propia labor, Ehrler afirmó que su compromiso es responder con resultados desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte. "Mi chamba yo la garantizo", dijo, al insistir en que tanto su desempeño como el de su hermano deberán ser juzgados por su capacidad y no por los vínculos familiares.

