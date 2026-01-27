Estilo y glamour: la elegancia imperó en la investidura de Nasry Asfura

Desde diputadas hasta las esposas del presidente y del alcalde, así lucieron algunas mujeres en la toma de posesión de Nasry Asfura.
Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, lució un vestido amarillo con aplicaciones azules, características de su forma de vestir.
Erika Corina Urtecho Echeverría, diputada propietaria por el Partido Liberal de Honduras, por el departamento de Gracias a Dios, portó un casual vestido negro y un elegante collar de perlas blanco.
Diana Waleska Herrera Portillo, designada presidencial, usó un traje blanco completo y un centro azul bandera.
Paola Rubí, esposa del alcalde Juan Diego Zelaya, usó un elegante vestido rosa pastel con un delicado decorado en el cuello.
Paola, esposa del designado secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, usó un traje con tonos café y un centro blanco.
Tanto la esposa como las hijas de Nasry Asfura lucieron elegantes en la toma de posesión.
Otras mujeres también engalanaron la entrada al Legislativo, momentos antes de que iniciara la ceremonia.
La toma de posesión dio inicio al filo de las 9:00 de la mañana, mientras que los invitados empezaron a llegar desde una hora antes.
Los trajes en tonos blancos y bordaron aportaron elegancia a las mujeres que llegaron al evento.
El evento no contó con la presencia de ningún presidente; sin embargo, asistieron embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.
Así llegaron otras de las invitadas a la toma de posesión este martes 27 de enero.