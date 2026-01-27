  1. Inicio
Estilo y glamour: la elegancia imperó en la investidura de Nasry Asfura

Un toque de elegancia y presencia femenina aportaron algunas diputadas e invitadas durante la toma de posesión de Nasry Asfura este martes, en el Congreso Nacional

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 12:57
1 de 12

Desde diputadas hasta las esposas del presidente y del alcalde, así lucieron algunas mujeres en la toma de posesión de Nasry Asfura.

 Foto: EL HERALDO
2 de 12

Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, lució un vestido amarillo con aplicaciones azules, características de su forma de vestir.

 Foto: EL HERALDO
3 de 12

Erika Corina Urtecho Echeverría, diputada propietaria por el Partido Liberal de Honduras, por el departamento de Gracias a Dios, portó un casual vestido negro y un elegante collar de perlas blanco.

 Foto: EL HERALDO
4 de 12

Diana Waleska Herrera Portillo, designada presidencial, usó un traje blanco completo y un centro azul bandera.

 Foto: EL HERALDO
5 de 12

Paola Rubí, esposa del alcalde Juan Diego Zelaya, usó un elegante vestido rosa pastel con un delicado decorado en el cuello.

 Foto: EL HERALDO
6 de 12

Paola, esposa del designado secretario de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, usó un traje con tonos café y un centro blanco.

 Foto: EL HERALDO
7 de 12

Tanto la esposa como las hijas de Nasry Asfura lucieron elegantes en la toma de posesión.

 Foto: EL HERALDO
8 de 12

Otras mujeres también engalanaron la entrada al Legislativo, momentos antes de que iniciara la ceremonia.

 Foto: EL HERALDO
9 de 12

La toma de posesión dio inicio al filo de las 9:00 de la mañana, mientras que los invitados empezaron a llegar desde una hora antes.

 Foto: EL HERALDO
10 de 12

Los trajes en tonos blancos y bordaron aportaron elegancia a las mujeres que llegaron al evento.

Foto: EL HERALDO
11 de 12

El evento no contó con la presencia de ningún presidente; sin embargo, asistieron embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en el país, entre otros invitados.

 Foto: EL HERALDO
12 de 12

Así llegaron otras de las invitadas a la toma de posesión este martes 27 de enero.

Foto: EL HERALDO
