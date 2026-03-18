Cierran negocio de Quintín Soriano: la decisión del exalcalde que está dando de qué hablar

Quintín Soriano, exalcalde de Choluteca, ha sido noticia ya que puso un negocio y en pocas horas se lo cerraron. Sin embargo, ha dado de qué hablar con la decisión que tomó.
Quintín Soriano había abierto el fin de semana un negocio de venta de elotes, al costado de otro negocio de él de venta de helados.
Quintín Soriano contó con la presencia de varias de sus seguidores, quienes le dieron el voto en las elecciones del 2025, pero finalmente perdiendo los comicios.
Soriano puso el negocio con el apoyo de su esposa y dijo que no se avergüenza de tener un negocio de venta de elotes.
No obstante, horas después el local fue cerrado por la corporación municipal alegando que fue instalado en una área verde.
Las autoridades municipales dijeron que el negocio sí tenía el permiso de operación, pero se instaló en una área verde de la ciudad de Choluteca.
En sus redes, el negocio Elote Quincho detalló que seguirán operando pero en la casa de habitación del exalcalde de Choluteca, quien perdió la municipalidad luego de 20 años al mando.
Soriano recibió a muchas personas en su casa de habitación y la sorpresa de él es el apoyo que tuvo, diciendo que no espera esto sea una persecución política por parte del nuevo alcalde, Eber Aplicano.
Quintín Soriano ahora es regidor municipal y finalmente instaló el negocio de venta de elotes en la sala de su casa ante el cierre del negocio.
Su esposa lo acompañó y tomaron la situación de mejor manera con el objetivo de seguir ofreciendo sus productos.