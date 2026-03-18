Barcelona vs Newcastle EN VIVO: Hora y canal que transmite Champions League en directo

Barcelona, España.- El Barcelona, líder de LaLiga e imparable en su estadio desde que regresó a finales de noviembre, lo tiene todo a su favor para superar la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Newcastle (1-1 en la ida), que también está en un buen momento tras su victoria liguera en Stamford Bridge (0-1).

Estadísticamente todo es favorable al equipo de Hansi Flick, también por sensaciones, a pesar del mal partido protagonizado por los azulgrana en la ida, en un encuentro en el que jugó pocos días después del 3-0 ante el Atlético de Madrid y tuvo que convivir con la resaca emocional de la eliminación copera, pero sobre todo con el cansancio de jugadores determinantes como Pedri.

Así, en el peor escenario y con un 1-0, una gran acción de Dani Olmo culminó en penalti y en un tanto anotado por Lamine Yamal, un magnífico resultado visto lo ocurrido en St. James' Park.

Llega el Barça al choque con otra disposición. Flick pudo manejar el 'excel' con las rotaciones ante el Sevilla sin que el rendimiento del equipo se resintiera (5-2).

Descansó Lamine Yamal, que jugó 20 minutos; Pedri estuvo 45 minutos al frente del equipo, mientras que Eric Garcia, que sale de una lesión, también descansó, como Fermín, que jugó 45 minutos. Ferran Torres le dejó su posición a Robert Lewandowski.

La racha del Barça en casa es inmaculada. Desde que volvió a nuevo Spotify Camp Nou, los de Flick encadenan 12 victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, dos en Champions (Eintracht y Copenhague) y uno en Copa, con 39 goles a favor (3,25 por partido) y 7 en contra.

Ante el Newcastle, los dos partidos jugados en casa los ha ganado el Barça: 1-0 en la 97-98 y 3-1 en la 2002-03; y contra equipos ingleses, los azulgrana no han perdido en 14 enfrentamientos (5 empates). La última derrota data de la campaña 2006-07 frente al Liverpool (1-2).

Frente a las 'Urracas', Flick seguirá sin poder contar con sus dos carrileros titulares que están lesionados (Kounde, Balde) ni tampoco con el centrocampista Frenkie de Jong, pero recuperará a Eric Garcia, después de sus problemas físicos.

La única duda es la posición en la que jugará el de Martorell, ya que su polivalencia le permite ser alineado en el eje de la defensa, como lateral o incluso en la media.

El once de Flick no admite muchas sorpresas, más allá de la presencia de Fermín o de Dani Olmo (decisivo en los últimos partidos) como mediapunta. Pedri será el conductor del juego, Lamine Yamal el estilete por la izquierda y Ferran Torres el punta.

Por su parte, el Newcastle United viajará con la intención de dar la sorpresa tras el 1-1 de la ida en St James' Park, en un encuentro en el que el conjunto inglés firmó una actuación muy completa y generó numerosas ocasiones.

Las 'Urracas' se adelantaron en el marcador por medio de Harvey Barnes, pero en el último minuto una buena acción de Dani Olmo forzó un penalti de Malick Thiaw, que permitió a Lamine Yamal firmar el empate definitivo.

El equipo dirigido por Eddie Howe llega reforzado tras una victoria de gran valor en la Premier League ante el Chelsea (0-1), con un gol de Anthony Gordon, que fue suplente en el partido de ida, pero que apunta a ser titular en la vuelta.

El extremo inglés será la principal referencia ofensiva del Newcastle y es el segundo máximo goleador de la Liga de Campeones con diez tantos, solo superado por Kylian Mbappé con 13.

En el campeonato doméstico, el conjunto inglés ocupa la novena posición con 42 puntos, a siete de la quinta plaza que marca el Liverpool, en una temporada marcada por la irregularidad, pero en la que todavía mantiene opciones de pelear por los puestos europeos.

En cuanto a las bajas, Howe no podrá contar con jugadores importantes como Lewis Miley, Fabian Schär y Emil Krafth. Sí estará presente en la expedición Bruno Guimarães, aunque el técnico ya ha confirmado que no tendrá minutos, ya que el centrocampista continúa recuperándose de su lesión, pero ha querido acompañar al equipo en una de las citas más importantes de la temporada.