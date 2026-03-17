Estados Unidos no le quiere dar visas a selección previo al Mundial 2026: Trump responde

En su página web (mexico.mfa.gov.ir), la legación diplomática aseguró que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador iraní en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".