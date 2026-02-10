Ministro de la SIT identifica empleados que no llegan a trabajar y otros ni están en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), informó que han detectado personal que no llega a trabajar y otros no viven en Honduras, pero cobran su salario. El funcionario mencionó que este 10 de febrero cerraron las instalaciones para hacer un censo de los colaboradores y así corroborar la información.

Ehrler apuntó que “durante este censo nos dimos cuenta que muchas personas que estaban en planilla no están llegando a trabajar y no trabajan en la Secretaría, muchas personas ni siquiera viven en el país”. Añadió: “Una vez que tuvimos esa información, tomamos la decisión de cerrar las puertas hoy de la institución por unas horas y reconfirmar este censo, de esta manera tener la suficiente cantidad de pruebas y poder emitir las sanciones que nos permite la ley”.

Aunque no detalló cuántos empleados hay en la SIT, acotó que no debería tener un gran número.