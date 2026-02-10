  1. Inicio
Ministro de la SIT identifica empleados que no llegan a trabajar y otros ni están en el país

Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, dijo que muchos empleados cobran su salario y ni siquiera se encuentran viviendo en Honduras

El funcionario afirmó que se seguirá depurando la institución en los próximos días.

Foto: Linda Käsbohrer-El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), informó que han detectado personal que no llega a trabajar y otros no viven en Honduras, pero cobran su salario.

El funcionario mencionó que este 10 de febrero cerraron las instalaciones para hacer un censo de los colaboradores y así corroborar la información.

Ehrler apuntó que “durante este censo nos dimos cuenta que muchas personas que estaban en planilla no están llegando a trabajar y no trabajan en la Secretaría, muchas personas ni siquiera viven en el país”.

Añadió: “Una vez que tuvimos esa información, tomamos la decisión de cerrar las puertas hoy de la institución por unas horas y reconfirmar este censo, de esta manera tener la suficiente cantidad de pruebas y poder emitir las sanciones que nos permite la ley”.

Aunque no detalló cuántos empleados hay en la SIT, acotó que no debería tener un gran número.

“Hay que reestructurar la institución y recuperar la eficiencia de la misma. Va a seguir sucediendo hasta tener el mínimo de recurso humano y ser eficientes. Esta institución trabaja con contratistas y terceriza sus servicios, no ocupa tantos empleados”, cerró.

Aníbal Ehrler fue designado como ministro de la SIT por el presidente Nasry Asfura y su hermano, Andrés, fue nombrado como titular de la Secretaría de Turismo.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

