Cortes de energía eléctrica en Honduras para este jueves 5 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevas interrupciones programadas en el suministro eléctrico para este jueves 5 de marzo en distintos puntos del país.
De acuerdo con el cronograma oficial divulgado por la estatal, los cortes de energía afectarán comunidades en varios departamentos, incluyendo Danlí, en El Paraíso; sectores del departamento de Valle y el Distrito Central, en Francisco Morazán.
La mayoría de las suspensiones del servicio eléctrico están previstas en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, aunque podrían registrarse variaciones dependiendo del sector y los trabajos de mantenimiento a realizar.
Estas interrupciones obedecen a labores de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, según detalló la ENEE en su informe.
A continuación, se detallan las zonas que permanecerán sin energía eléctrica este jueves 5 de marzo, conforme a la programación establecida por la estatal.
Aldea Tulín, Olancho (8:00 a.m a 4:00 p.m)
Parte del municipio de Juticalpa: Agrolsa, parte de Tulín, gasolinera El Establo, Telica, aldea La Pozolera, aldea Jutiquile, aldea San Marcos de Jutiquile, aldea Tempiscapa. Municipio de San Francisco de la Paz, municipio de Gualaco, municipio de San Esteban, municipio de Guarizama, municipio de Manto, municipio de Silca, municipio de Salamá, municipio de Jano, municipio de Guata, municipio de El Rosario, municipio de Yocón, municipio de La Unión, municipio de Mangulile y zonas aledañas.
Danlí, El Paraíso (8:00 a.m a 4:00 p.m.)
Col. Bella Vista, Ladrillera Nolasco, fábrica Alcapone, panificadora Tábora, La Carbonera, Piedra Ancha, col. La Granjita, col. Manuel Zelaya, col. Cofradía y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (9:00 a.m a 3:00 p.m)
Col. Hato de Enmedio (sectores del 1 al 8), Altos de Covespul y residencial Valencia.
Valle (9:00 a.m a 3:00 p.m)
El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral, Macuelizo, Caridad, La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, bo. El Estadio (Caridad), Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguanquerique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, aldea Santa Rosita, Las Aradas, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de la Paz, El Rodeo, San José de los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas.
La Guama, Santa Cruz De Yojoa (8:00 a.m a 2:00 p.m)
La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, Monteverde, Las Conchas, Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, Monte de Dios, Palmichal, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Horconcitos, El Mogote, Camalotales, San José de Comayagua, La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Meámbar, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de La Pimienta, El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito.
El Progreso y El Negrito, Yoro (9:00 a.m a 3:00 p.m)
Col. Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Fuerzas Vivas, aldea Crucitas I, II y III, San José del Negrito, aldea El Congo, aldea Mico Quemado, Santa Lucía, El Rodeo y zonas aledañas.
Santa Rosa, Copán (9:00 a.m a 3:00 p.m.)
Municipio de La Encarnación, Ocotepeque: casco urbano de La Encarnación y las aldeas Las Delicias, El Limoncito, El Naranjo, San Antonio, Sesesmiles y los caseríos cercanos. Municipio de San Fernando, Ocotepeque: casco urbano de San Fernando y las aldeas El Manzano, El Rosario, Nuevo Espíritu, Queseras, San Antonio Curarén, Santa Inés, Sulay y los caseríos cercanos. Municipio de Cabañas, Copán: casco urbano de Cabañas y las aldeas Barbasco, Descombros, Guarumal, La Cumbre, Las Juntas, Las Peñas, La Esperanza, Miramar, Mirasolito, Motagua, Pinalito, Platanares, Pueblo Viejo, Río Negro y los caseríos cercanos.
Puerto Cortés, Cortés (9:00 a.m a 3:00 p.m)
Puerto Cortés (sector hotelero y playas municipales):Hotel Costa Azul, Hotel Costa Mar, Hotel Villas del Sol, Gasolinera UNO, Hospital del Área, Cervecería Hondureña, Base Naval, restaurante El Delfín, supermercado Ocotepeque, Banco de Occidente (El Porvenir), bo. El Porvenir, callejón Nelly Brocato, bo. Río Mar y bo. Cienaguita.