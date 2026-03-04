Cortes de energía eléctrica en Honduras para este jueves 5 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevas interrupciones programadas en el suministro eléctrico para este jueves 5 de marzo en distintos puntos del país.

De acuerdo con el cronograma oficial divulgado por la estatal, los cortes de energía afectarán comunidades en varios departamentos, incluyendo Danlí, en El Paraíso; sectores del departamento de Valle y el Distrito Central, en Francisco Morazán.

La mayoría de las suspensiones del servicio eléctrico están previstas en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, aunque podrían registrarse variaciones dependiendo del sector y los trabajos de mantenimiento a realizar.

Estas interrupciones obedecen a labores de mantenimiento y mejoras en la red de distribución, según detalló la ENEE en su informe.

A continuación, se detallan las zonas que permanecerán sin energía eléctrica este jueves 5 de marzo, conforme a la programación establecida por la estatal.