  1. Inicio
  2. · Honduras

Reformas electorales deben de discutirse en primera legislatura, según Marco Ramiro Lobo

El diputado sustuvo que reformas electorales, incluida segunda vuelta y separación de elecciones, son clave para transparencia y eficacia en el país

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 11:06
Reformas electorales deben de discutirse en primera legislatura, según Marco Ramiro Lobo

El Congreso Nacional recibirá a la sociedad civil para discutir reformas y segunda vuelta electoral.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las ansiadas reformas a la Ley Electoral de Honduras podrían discutirse en esta primera legislatura y despejar muchas dudas que existen entre los partidos políticos.

Entre los cambios más relevantes que se harían a la Ley Electoral están: la segunda vuelta o valotaje y la separación de los niveles de corporaciones municipales y diputaciones, de las elecciones presidenciales.

Marco Ramiro Lobo, diputado y exmagistrado suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), es del criterio que "haya reformas que tienen que abordarse en el tema constitucional, como son los casos de la segunda vuelta y la separación de alcaldes y diputados, que creo serían los cambios más trascendentes en este proceso de reforma; eso amerita una reforma a la Constitución de la República".

Funcionarios del CNE, TJE y embajadores serán condecorados por el CN

Otras de las reformas electorales que se harían están orientadas a la composición de los órganos electorales, o sea, al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

"Tienen que tener una composición totalmente diferente, en donde los partidos políticos seamos parte de los órganos electorales, pero no los únicos; creo que ahí es donde está el principal problema", recomendó Lobo.

El parlamentario de Libertad y Refundación aconsejó que se debe de encontrar la posibilidad de que otros actores de la sociedad integren el CNE y el TJE, con el objetivo de llevar transparencia a estos.

Se podrá la segunda vuelta

Después de las elecciones generales de 2025, el Partido Libre urgió la necesidad de ponerse en práctica la segunda vuelta electoral, sin embargo, no ha tenido eco en las otras fuerzas políticas.

Sobre este particular, Marco Lobo, expresó: "vamos a medir aquí en el Congreso Nacional, si el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen voluntad de que se apruebe una segunda vuelta electoral. Los últimos resultados electorales nos indican que es una necesidad".

El exmagistrado del CNE evidenció que no se pueden seguir realizando tres proceso electorales en un sólo día, y que debería de separarse los niveles electivos, por que complica el desarrollo de los procesos electorales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Javier Flores
Javier Flores
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. En la actualidad realiza la cobertura de la temática judicial para EL HERALDO. Profesional con 15 años de experiencia en el plano nacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias