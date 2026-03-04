Funcionarios del CNE, TJE y embajadores serán condecorados por el CN

Tegucigalpa, Honduras.- En reconocimiento a su labor y compromiso en el fortalecimiento democrático, el Congreso Nacional aprobó este miércoles la máxima condecoración que se otorga a funcionarios, en específico a autoridades de órganos electorales, incluyendo dos embajadores acreditados en el país. Se trata de la Gran Cruz con placa de oro que se conferirá a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Cossette López y Carlos Cardona Hernández. Además, serán galardonados Mario Flores Urrutia al igual que Miriam Barahona, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El embajador de la Unión Europea (UE), Gonzalo Fournier Conde junto a Cédric Prieto, embajador de Francia recibirán el mismo reconocimiento.

El proyecto de decreto fue presentado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien solicitó la dispensa de debates.



Durante la discusión en única lectura el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, anunció que la bancada de este instituto político no iba a respaldar el dictamen al considerar que se buscaba premiar a quienes violaron la ley. Si bien otros congresistas sugirieron que se condecorara a más miembros del cuerpo diplomático como también al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón por sus actuaciones en defensa de la democracia hondureña al final no se tomó en consideración ampliar a los laureados.

El dictamen fue aprobado con la mano alzada de los legisladores, sin embargo, la bancada de Libre exigió se contaran los votos, particularmente de quienes se opusieron.

Puente peatonal

Por otro lado, se admitió el proyecto orientado a ordenar a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para realizar los estudios técnicos, estructurales, de ingeniería vial, impacto en la movilidad y seguridad peatonal necesarios para el diseño y construcción de un puente peatonal ubicado en la estación de buses de la colonia Loarque contiguo a la rotonda de la salida al sur.