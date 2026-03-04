En cuatro anteproyectos se basarán para elaborar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial tiene la misión de construir el nuevo precepto; para lograr ese cometido se fundamentará en propuestas o borradores aportados por varios sectores del Poder Judicial.

EL HERALDO conoció que tres de las cuatro propuestas de anteproyectos ya están en manos de los ocho magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que conforman esta Comisión.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que el martes pasado, este grupo de magistrados sostuvo la primera reunión de trabajo, en la que se estableció el cronograma que se desarrollará en los 41 días que restan para que el proyecto de ley sea entregado al pleno del Congreso Nacional (CN) para su discusión y aprobación.

"Se realizó una distribución de trabajo en relación al análisis del articulado, tomando como base los dos insumos importantes que hasta este momento se tienen, que son los anteproyectos propuestos tanto por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) como por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (Anfepj); dos asociaciones que aglutinan un gran número de servidores judiciales a nivel nacional", confirmó Duarte.