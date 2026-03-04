En cuatro anteproyectos se basarán para elaborar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial tiene la misión de construir el nuevo precepto; para lograr ese cometido se fundamentará en propuestas o borradores aportados por varios sectores del Poder Judicial.
EL HERALDO conoció que tres de las cuatro propuestas de anteproyectos ya están en manos de los ocho magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que conforman esta Comisión.
Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que el martes pasado, este grupo de magistrados sostuvo la primera reunión de trabajo, en la que se estableció el cronograma que se desarrollará en los 41 días que restan para que el proyecto de ley sea entregado al pleno del Congreso Nacional (CN) para su discusión y aprobación.
"Se realizó una distribución de trabajo en relación al análisis del articulado, tomando como base los dos insumos importantes que hasta este momento se tienen, que son los anteproyectos propuestos tanto por la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) como por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (Anfepj); dos asociaciones que aglutinan un gran número de servidores judiciales a nivel nacional", confirmó Duarte.
Aparte de los anteproyectos de la AJD y de la Anfepj, se le sumarán los aportes hechos en un anteproyecto de ley creado por la carrera judicial, que fue realizado mediante un trabajo de consultoría en el año 2025 y además, una propuesta que elabrorará un excomisionado de Derechos Humanos.
Otros fundamentos
Los magistrados llamados a hacer este trabajo de la nueva norma que regirá al Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial se basarán también en las recomendaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras, en materia de derechos humanos y otras.
"Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han hecho sus propuestas a raíz de diversas sentencias y asimismo, como otro insumo importante, es tomar en cuenta lo que fue anteriormente la Ley del Consejo de la Judicatura, que posteriormente fue declarada inconstitucional. Todos esos instrumentos están siendo tomados en cuenta en el análisis", aseguró el funcionario judicial.
El borrador o anteproyecto remitido por la Asociación de Jueces por la Democracia al pleno de la CSJ tiene 103 artículos, en los que se estructuró la organización de la carrera judicial, supervisión general, traslados, ascensos, remoción de los jueces y servidores judiciales y la conformación del Consejo de la Judicatura.
En la mayor parte del articulado de los dos anteproyectos de las asociaciones del Poder Judicial, hay cierto; los ocho magistrados se centrarán en aquellos artículos que representan una mayor complejidad.
Dentro del cronograma de trabajo se establecieron coordinaciones de trabajo con la comisión de dictamen que fue nombrada por el Congreso Nacional para abordar el análisis del anteproyecto de ley.
La Comisión que elaborará el proyecto de ley está conformada por los magistrados propietarios: Rebeca Ráquel (presidenta), Mario Díaz, Gaudy Bustillo, Rubenia Galeano, Odalis Nájera, Francisca Villela, Luis Padilla y Sonia Dubón.