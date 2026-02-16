Magistrado Díaz no ve adecuado hacer reformas sólo para limitar funciones de presidenta Ráquel

Tegucigalpa, Honduras.- La intención implícita de quitarle poderes a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, con la reforma del artículo tres transitorio del Decreto 282-2010, no ha sido vista con buenos ojos desde varios sectores de este poder del Estado.

Para el magistrado Mario Díaz, coordinador de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo toral de la iniciativa reformista debería de centrarse en si el cambio institucional es el más adecuado en las circunstancias que vive hoy en día el Poder Judicial.

"Yo insisto en que el tema no es si le quitan o no atribuciones a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Desde mi punto de vista, lo adecuado es que, ante la necesidad de que el Poder Judicial no tiene una Ley de la Carrera Judicial actualizada, lo correcto es que se proceda a la redacción de una Ley de la Carrera Judicial moderna, de manera consensuada, entre el legislativo y entre el poder oficial", recomendó Díaz.