A raíz del decreto 10-2026 aprobado por el CN forman tres comisiones en la Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al hacer el análisis de lo aprobado en el decreto legislativo 10-2026, que reestableció poderes al pleno; conformó tres comsiones que estarán integradas por los 15 magistrados propietarios. Estas comisiones se denominan: Comisión de Nombramiento, Traslados y Ascensos; esta estarpa conformada por los magistrados Mario Díaz, Gaudy Bustillo, Wagner Vallecillo, Milton Jiménez e Isbela Bustilla. Además, la Comisión Disciplinaria, integrada por los magistrados Walter Miranda, Rubenia Galeano, Nelson Mairena, Anny Ochoa y Roy Pineda.

Y la Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, formada por los magistrados Rebeca Ráquel, Luis Padilla, Odalis Nájera, Sonia Dubón y repiten los jueces, Mario Díaz y Gaudy Bustillo. El el decreto 10-2026, emitido por el Congreso Nacional, el 17 de febrero recién pasado, restableció las facultades que anteriormente tenía en el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quitándole la exclusividad de decisión de la presidencia.

Comienzan el lunes

El magistrado Nelson Mairena, confirmó que "esas comisiones fueron establecidas y a partir del día de lunes (2 de marzo) ya tiene que comenzarse el trabajo de cada una de ellas. Si bien es cierto, el término de 60 días ya está corriendo en el caso de la emisión de la ley, también entendemos que hay colaboraciones muy importantes de las asociaciones de los funcionarios que son una ayuda muy importante".