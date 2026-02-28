  1. Inicio
A raíz del decreto 10-2026 aprobado por el CN forman tres comisiones en la Corte Suprema

Las tres comisiones son integradas por los 15 magsitrados propietarios; dos de ellos repiten en dos comisiones

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 16:05
A partir del próximo lunes iniciarían las reuniones entre las tres comisiones de magistrados de la CSJ.

 Foto: EL HERALDOA

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al hacer el análisis de lo aprobado en el decreto legislativo 10-2026, que reestableció poderes al pleno; conformó tres comsiones que estarán integradas por los 15 magistrados propietarios.

Estas comisiones se denominan: Comisión de Nombramiento, Traslados y Ascensos; esta estarpa conformada por los magistrados Mario Díaz, Gaudy Bustillo, Wagner Vallecillo, Milton Jiménez e Isbela Bustilla.

Además, la Comisión Disciplinaria, integrada por los magistrados Walter Miranda, Rubenia Galeano, Nelson Mairena, Anny Ochoa y Roy Pineda.

Y la Comisión de Elaboración del Proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, formada por los magistrados Rebeca Ráquel, Luis Padilla, Odalis Nájera, Sonia Dubón y repiten los jueces, Mario Díaz y Gaudy Bustillo.

El el decreto 10-2026, emitido por el Congreso Nacional, el 17 de febrero recién pasado, restableció las facultades que anteriormente tenía en el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quitándole la exclusividad de decisión de la presidencia.

Comienzan el lunes

El magistrado Nelson Mairena, confirmó que "esas comisiones fueron establecidas y a partir del día de lunes (2 de marzo) ya tiene que comenzarse el trabajo de cada una de ellas. Si bien es cierto, el término de 60 días ya está corriendo en el caso de la emisión de la ley, también entendemos que hay colaboraciones muy importantes de las asociaciones de los funcionarios que son una ayuda muy importante".

Además, de las nuevas propuestas que pudieran llegar en los 60 días que tiene de plazo la CSJ para elaborar un nuevo proyecto de ley de la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, también se podrían rescatar algunas cosas de la ley anterior.

"La Comisión Disciplinaria o la de Nombramientos, cualquiera de las dos, podrá en su momento recabar la información que estime pertinente y traer a su conocimiento los procedimientos en el caso de que sea necesario, para determinar si existe o no existe alguna irregularidad en esos nombramientos", manifestó Mairena, al referirse a los últimos nomnramiento realizados por la presidenta Rebeca Ráquel.

La próxima reunión de las Comisiones sería la próxima semana, debido a que se requiere de una pronta acción de la Corte Suprema de Justicia, en los aspectos que le han sido delegados y en la creación del nuevo proyecto de ley del Consejo de la Judicatura.

