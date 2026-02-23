CN iniciará análisis de borrador de Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión especial del Congreso Nacional encargada de socializar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura avanza en la revisión de propuestas preliminares, previo a la creación de un marco jurídico que regule al ente encargado de administrar el nombramiento de jueces en el Poder Judicial.

La secretaria de la comisión, la diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, señaló que ya existen versiones iniciales del proyecto que podrían ser sometidas a análisis por parte de los legisladores.

“Ya hay un borrador que también se nos podría compartir a la comisión para poder analizarlo, poder leerlo, incluso un borrador que también proviene del mismo Poder Judicial; eso es lo que nos han comentado de forma extraoficial, nada oficial hasta el momento hasta que ya todo se pueda”, expresó.