CN iniciará análisis de borrador de Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión especial del Congreso Nacional encargada de socializar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura avanza en la revisión de propuestas preliminares, previo a la creación de un marco jurídico que regule al ente encargado de administrar el nombramiento de jueces en el Poder Judicial.
La secretaria de la comisión, la diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, señaló que ya existen versiones iniciales del proyecto que podrían ser sometidas a análisis por parte de los legisladores.
“Ya hay un borrador que también se nos podría compartir a la comisión para poder analizarlo, poder leerlo, incluso un borrador que también proviene del mismo Poder Judicial; eso es lo que nos han comentado de forma extraoficial, nada oficial hasta el momento hasta que ya todo se pueda”, expresó.
Zavala explicó que los integrantes de la comisión han sostenido reuniones preliminares para comenzar con la ejecución del plan de trabajo, enfocado en la revisión técnica y jurídica del borrador del decreto, con el objetivo de construir un marco legal que permita separar la función administrativa de la labor estrictamente jurisdiccional.
La diputada agregó que, hasta ahora, se tiene conocimiento de la presentación de un escrito que contiene una propuesta elaborada por la Corte Suprema de Justicia, así como el interés de distintos sectores en aportar insumos para la construcción de la nueva normativa.
Por su parte el presidente de la comisión especial, Mario Pérez, confirmó que las reuniones formales iniciarán este miércoles, fecha en la que se espera conocer oficialmente los borradores que presentarán dos asociaciones de jueces sobre la ley que dará vida al Consejo de la Judicatura.