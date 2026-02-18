Presidenta de la CSJ confía en que habrá diálogo para crear la Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, resaltó que el Congreso Nacional (CN) escuchó sus peticiones de sentarse a dialogar para construir la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. En el marco de la misa del inicio de la Cuaresma, en su discurso ante los medios de comunicación, la titular del Poder Judicial le restó importancia a que se le haya quitado la exclusividad de los poderes que tenía hasta ayer, en torno a los nombramientos, traslados, contrataciones y otros, que le daba la normativa del decreto 282-2010. Al ser consultada sobre las reformas hechas al citado decreto, que le confiere esas atribuciones administrativas al pleno de los 15 magistrados de la CSJ y no solo a ella como presidenta, Ráquel contestó: "Esto lo tomo como que ha sido escuchada mi petición en cuanto a sentarnos en una mesa y poder dialogar con los miembros que el Legislativo estime pertinente, a fin de construir una verdadera Ley del Consejo de la Judicatura".

Exteriorizó que las cosas se deben hacer tal y como lo establece la ley; al referirse a lo que manda el decreto transitorio 282-2010, ratificado en el 05-2011, y que las iniciativas y las leyes que incumben al Poder Judicial deben salir del seno de este poder del Estado, como lo dispone la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT), en el artículo 79.

¿Habrá respuesta?

Sobre la decisión tomada por el Poder Legislativo de reformar ese precepto y darle potestad administrativa para que los otros 14 magistrados de la suprema corte también puedan designar, trasladar y remover a servidores judiciales, Ráquel dejó claro que desde su parte no ejecutará ninguna acción legal para revertir el espíritu de las reformas. "Esto ocurrió anoche (martes). Lo que menos queremos es causarle más cismas a nuestro pueblo; la justicia se debe al pueblo hondureño, y lo que queremos, si todos nos ponemos de acuerdo y sacamos una verdadera Ley del Consejo de la Judicatura, eso vendrá a llenar las necesidades que nosotros tenemos, o sea, que busquemos la unidad entre poderes y siempre respetando la independencia entre poderes", expuso la funcionaria.