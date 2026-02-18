Francis Cabrera afirma que no negoció impunidad con Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, negó haber negociado impunidad y no someter a juicio político a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, a cambio de eliminar sus facultades administrativas absolutas.
Las declaraciones del parlamentario se dan luego de que el exmagistrado de la CSJ, Ivis Discua, afirmara que se llegó a un acuerdo político con Ráquel Obando previo a presentarse el decreto en el Congreso Nacional y que fue aprobado por más de 90 diputados.
Discua denunció que la medida de Cabrera es "un plan preconcebido con tintes meramente políticos".
Según el exmagistrado, la negociación es que Ráquel Obando no enfrente un juicio político, petición que han hecho varios sectores políticos contra la titular del Poder Judicial, a cambio de sus facultades administrativas.
"No negociamos impunidad"
Por su parte, el parlamentario liberal, en declaraciones a HRN, aseguró que no ha negociado impunidad para nadie y que lo que busca es sentar precedentes para los responsables que le hicieron daño al pueblo.
“No puedo confirmar lo que ha afirmado el exmagistrado Ivis Discua. En ningún momento negociamos impunidad para nadie. Nuestro compromiso es con la justicia" aseguró Cabrera a la cadena radial
De igual forma, sostuvo que no se descartará "un antejuicio contra quienes han causado y continúan causando daño al pueblo".
"Impusieron a la fuerza al procurador, impusieron a un fiscal que no reunía los requisitos e impusieron a puntapiés a Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional", añadió.
Cabrera aseguró que las acciones de juicios políticos no son una venganza "sino la búsqueda de justicia para sentar precedentes".
"Repito, no he negociado impunidad; el Partido Liberal tampoco ha negociado impunidad", reiteró el diputado, quien denunció que ha recibido amenazas de muerte contra él y su familia tras la promoción de la reforma para las atribuciones administrativas a la presidenta de la Corte.
Según afirmó, las amenazas ocurrieron un día después de que la Corte Suprema emitiera un comunicado solicitando al Congreso Nacional suspender el debate de la iniciativa.
“Yo he presentado este proyecto con el mejor ánimo como hondureño que quiere que las cosas cambien en este país. Pero para que cambien hay que hacer cambios drásticos”, expresó Contreras, quien calificó como preocupante la situación y aseguró que no cederá ante presiones ni intimidaciones.
El diputado sostuvo que su propuesta busca evitar la concentración de poder en la presidencia del Poder Judicial y trasladar las decisiones administrativas al pleno de magistrados.