Francis Cabrera afirma que no negoció impunidad con Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera, negó haber negociado impunidad y no someter a juicio político a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, a cambio de eliminar sus facultades administrativas absolutas. Las declaraciones del parlamentario se dan luego de que el exmagistrado de la CSJ, Ivis Discua, afirmara que se llegó a un acuerdo político con Ráquel Obando previo a presentarse el decreto en el Congreso Nacional y que fue aprobado por más de 90 diputados. Discua denunció que la medida de Cabrera es "un plan preconcebido con tintes meramente políticos". Según el exmagistrado, la negociación es que Ráquel Obando no enfrente un juicio político, petición que han hecho varios sectores políticos contra la titular del Poder Judicial, a cambio de sus facultades administrativas.

"No negociamos impunidad"

Por su parte, el parlamentario liberal, en declaraciones a HRN, aseguró que no ha negociado impunidad para nadie y que lo que busca es sentar precedentes para los responsables que le hicieron daño al pueblo. "No puedo confirmar lo que ha afirmado el exmagistrado Ivis Discua. En ningún momento negociamos impunidad para nadie. Nuestro compromiso es con la justicia" aseguró Cabrera a la cadena radial De igual forma, sostuvo que no se descartará "un antejuicio contra quienes han causado y continúan causando daño al pueblo".