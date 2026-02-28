Alcaldía del DC implementará sistema digital para agilizar permisos de construcción

Tegucigalpa, Honduras.- A partir de este mes de marzo, la Alcaldía Municipal del Distrito Central implementará un sistema digital para agilizar los trámites de permisos de construcción, con la intención de reducir los tiempos de aprobación y mejorar la atención al ciudadano. Boniek Chavarría, gerente de construcción de la comuna capitalina, aseguró que el proceso está en planificación con el objetivo de que el ciudadano pueda adelantar los trámites de la obra cumpliendo ciertos requisitos. “Actualmente, el proceso está en planificación para que el ciudadano cumpla los requisitos de manera ordenada, con anteproyecto y garantías, asegurando que la obra se ejecute conforme a lo aprobado, sin retrasos innecesarios”, dijo Chavarría. La modernización incluye una ventanilla digital que permitirá cargar y consultar documentos como DNI, RPN o planos sin necesidad de trasladarse a cada unidad municipal. “Se busca simplificar los procesos, integrando unidades como Gerencia de Gestión de Riesgos, Unidad de Gestión Ambiental y Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento en una sola plataforma, reduciendo colas y tiempos de espera en oficinas físicas”, explicó el funcionario.

Según Chavarría, esta digitalización beneficiará tanto a la ciudadanía como a la administración municipal, acelerando la gestión de permisos. “Casos que antes tardaban hasta tres años y medio o dos años y medio en obtener dictámenes podrían completarse ahora en tan solo ocho semanas, optimizando el tiempo y recursos de todos”, afirmó. Agregó que el alcalde Juan Diego Zelaya ha impulsado esta iniciativa con la instrucción de agilizar los procesos de manera profesional, asegurando que los trámites se completen en un plazo máximo de ocho semanas. Además, los ciudadanos podrán gestionar parte del proceso desde sus dispositivos electrónicos, disminuyendo la necesidad de acudir físicamente a la alcaldía y reduciendo el tráfico en la ciudad. Chavarría detalló que la plataforma podría incluir aplicaciones móviles y un sitio web optimizado, asegurando acceso desde cualquier dispositivo, lo que permitirá que los usuarios carguen documentos y hagan seguimiento de sus trámites en tiempo real.