Generales investigados por la muerte de Isy Obed Murillo se defenderán fuera de la cárcel

Tegucigalpa, Honduras.- Los generales en condición de retiro Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, podrán continuar su proceso legal fuera de la Penitenciaría Nacional de Támara. Así lo determinó la terna de jueces de la Sala IV del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al concluir la audiencia de revisión de medidas, que tanto, los apoderados legales de Cervante Suazo, como los de Puerto Fúnez, solicitaron se llevara a cabo para que los dos exmilitares se pudieran defender fuera de la prisión. Durante la comparecencia, el tribunal resolvió sustituir la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario, a favor del exjefe del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, Carlos Puerto. Además, en cuanto a Venancio Cervantes, exsubjefe del Estado Mayo Conjunto (EMC), la defensa técnica de éste, deberá de realizar la inscripción de las garantías hipotecarias que ofertó ante el tribunal, en el Instituto de la Propiedad (IP); y una vez debidamente acreditadas ante el órgano jurisdiccional, se procederá a su excarcelación.

Esa determinación se adoptó en cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, que revocó la medida de prisión preventiva impuesta al señor Cervantes, a quien el Tribunal de Sentencia le otorgó medidas cautelares distintas a la prisión.



Fecha de juicio

Jair López, defensor legal de Carlos Puerto, explicó que "la medida que nosotros solicitamos y que el tribunal aceptó, es la medida cautelar de arresto domiciliario. El tribunal consideró, entre otros aspectos, que el haberse reformado el régimen cautelar del general Cervantes, se trata del mismo hecho, la misma imputación, los mismos grados de participación y en consecuencia, basado en el principio de igualdad, es que también ha decidido revisar las medidas de nuestro representado". En el caso particular del general (r) Carlos Puerto no concurre la circunstancia de la edad, por que él tiene 64 años de edad, pero este atenuante o beneficio si se aplicó con su homólogo, Venancio Cervantes, que tiene más de 70 año; sin embargo, según la tesis de sus apoderado, nunca hubo un indicio de peligro de fuga o de las investigaciones, con lo cual el arresto domiciliario, por ahora, es la medida adecuada a sus circunstancias.

"Nosotros partimos de hechos concretos. Hay un proceso en contra del general Puerto; lo hemos estado afrontando con suma responsabilidad y él se ha sometido a la autoridad en todos los momentos y nos queda pendiente un recurso de amparo que esperamos que la Corte Suprema de Justicia lo revise", argumentó López. El profesional del derecho asumió que hay fundamentos para declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto en la Sala Constitucional; no ha sido así, pero espera que en las próximas semanas esre sea resuelto y que sea en base a la ley y a los principios de independencia judicial. El juicio oral y público estaba programado para iniciar el próximo 16 de marzo, pero el Tribunal de Sentencia dispuso que hasta que no se resuelva los recursos de amparo interpuestos en esta causa, no es seguro que pueda iniciarse en la fecha que estaba prevista. Venancio Cervantes y Carlos Puerto, junto al exjefe del Estado Mayo Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, son acusados por el Ministerio Público (MP) de l participación en el homicidio de Isy Obed Murillo Mencías y por el dolo homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en detrimento de Alex Roberto Zavala Licona.