Caso Isy Obed: Ministerio Público oferta pruebas para juicio contra generales retirados de las FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó los medios de prueba que aportará para el desarrollo del juicio oral y público en la causa legal que se le sigue a los generales en condición de retiro, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez. Información preliminar, a la que tuvo acceso EL HERALDO, indican que la cantidad de pruebas que el ente acusador del Estado ofertó este día ante la Sala III del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de Francisco Morazán, es vasta. Percy Elvir apoderado legal del exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, Venancio Cervantes, compareció a la presentación de esas pruebas y manifestó que "la utilidad y la pertinencia la establecerá el honorable tribunal una vez hechas las objeciones por parte de los dos grupos de defensa del señor Venancio Cervantes y del señor Carlos Puerto".

El profesional del derecho explicó que conforme a los medios probatorios aportados por el MP, el tribunal deberá sopesar las circunstancias propias de las objeciones y determinará la utilidad de los mismos medios probatorios.



Reconstrucción de hechos

El jurista recordó que esta causa legal data desde el año 2009, cuando se produjo el golpe de Estado, en la que el Ministerio Público nunca pudo concluir con las circunstancias atinentes para determinar la responsabilidad directa de los imputados a los que ellos defienden. Dentro de los medios de prueba que ha propuesto el Ministerio Público, está una reconstrucción de los hechos en los que perdió la vida el joven Isy Obed Murillo Mencía y dónde también resultó herido Alex Roberto Zavala Licona; en su momento el propio MP reconoció que parte de ese expediente se extravió.

Sobre ese tópico, Elvir dijo que para ese fin, el Ministerio Público presentó las actas que se levantaron desde el día del acontecimiento violento, en la cabecera sur del Aeropuerto Internacional Toncontín. "Recordemos que en aquel entonces mediaba una calle de por medio, lo que existía en aquel momento se llamó Plaza El Sauce, donde sucedieron los hechos. En ese lugar preciso pasaba esa calzada que comunicaba hacia la colonia Loarque, lo que ahora se llama plaza Isy Obeb, por tanto, la nomenclatura y la geografía de ese lugar ha cambiado totalmente y establecer una circunstancia en cuanto a una reconstrucción de hechos es totalmente imposible", señaló Elvir. Las circunstancias de una nueva reconstrucción de los hechos, planteada por el Ministerio Público, ya no van a ser iguales como en el momento que ocurrió el crimen, al tomar en cuenta que físicamente el sitio es totalmente distinto, por lo que arrojaría un resultado diferente, arguyó el defensor.