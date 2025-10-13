"Estoy listo para ofrendar mi vida": Romeo Vásquez alerta que quieren asesinarlo

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, alertó que tiene información de que se planea un asesinato contra su persona a pesar de estar desde la clandestinidad. "Tengo información de inteligencia que siguen con el deseo de asesinarme y que quieren hacer un magnicidio", expresó en un video compartido en su cuenta de Facebook.

Pese a tener conocimiento de estos presuntos planes, Vásquez afirmó que "no le tengo miedo a la muerte ni al magnicidio", citando el verso de la séptima estrofa el cual dice "serán muchos, Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor". "Si es en defensa de mi patria, estoy listo para ofrendar mi vida en defensa de ella porque eso será de mucha gloria", concluyó el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA).

Vásquez Velásquez es acusado por el Ministerio Público (MP) por el delito de asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo y tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala; esto en el marco de las protestas contra el golpe de Estado de 2009 hacia el gobierno del expresidente Manuel "Mel" Zelaya Rosales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el expediente del MP, los hechos ocurrieron el 5 de julio del año en mención, cuando un grupo de ciudadanos esperaban el retorno de Zelaya en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, pero que fueron disuadidos por las fuerzas militares. Por estos mismos delitos son acusados los exjerarcas militares, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez. Estos se encuentran en prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones revocara el arresto domiciliario dictado en la audiencia inicial.