"Estoy listo para ofrendar mi vida": Romeo Vásquez alerta que quieren asesinarlo

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, alertó que tiene información de que se planea un asesinato contra su persona a pesar de estar desde la clandestinidad.
"Tengo información de inteligencia que siguen con el deseo de asesinarme y que quieren hacer un magnicidio", expresó en un video compartido en su cuenta de Facebook.
Pese a tener conocimiento de estos presuntos planes, Vásquez afirmó que "no le tengo miedo a la muerte ni al magnicidio", citando el verso de la séptima estrofa el cual dice "serán muchos, Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor".
"Si es en defensa de mi patria, estoy listo para ofrendar mi vida en defensa de ella porque eso será de mucha gloria", concluyó el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA).
Vásquez Velásquez es acusado por el Ministerio Público (MP) por el delito de asesinato en perjuicio de Isy Obed Murillo y tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala; esto en el marco de las protestas contra el golpe de Estado de 2009 hacia el gobierno del expresidente Manuel "Mel" Zelaya Rosales.
Según el expediente del MP, los hechos ocurrieron el 5 de julio del año en mención, cuando un grupo de ciudadanos esperaban el retorno de Zelaya en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, pero que fueron disuadidos por las fuerzas militares.
Por estos mismos delitos son acusados los exjerarcas militares, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez. Estos se encuentran en prisión preventiva luego de que la Corte de Apelaciones revocara el arresto domiciliario dictado en la audiencia inicial.
La Corte de Apelaciones también revocó el arresto domiciliario para Vásquez Velásquez, ordenando que sea remitido a la Penitenciaría Nacional de Támara. No obstante, Vásquez Velásquez tras conocer esa determinación se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado 3 de marzo.
Desde la perspectiva del exjefe de las FF AA, la intención de enviarlo a la cárcel es para quitarle la vida. “Tengo información que quieren asesinarme, ¿será que para eso me quieren enviar a Támara?, ¿será que tienen un arreglo para que alguien me asesine?”, declaró antes de desconocerse su paradero.
Además de las acusaciones de asesinato y tentativa de asesinato, el MP presentó un requerimiento fiscal contra Vásquez Velásquez por lavado de activos al supuestamente recibir dinero de narcotraficantes para su campaña política de 2013, año en que se postuló como candidato presidencial con el partido Alianza Patriótica Hondureña (APH).
La Secretaría de Seguridad colocó a Romeo Vásquez en la lista de los 10 más buscados por la Policía Nacional, ofreciendo una recompensa de 30 millones de lempiras a cambio de información que facilite localizarlo para su captura.