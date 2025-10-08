La imagen de Romeo Vásquez siendo capturado es un montaje

Tegucigalpa, Honduras.- Circula por las redes sociales una foto de Romeo Vásquez, exjefe de las Fuerzas Armadas, supuestamente siendo arrestado por agentes de la Policía Nacional. La imagen está acompañada de mensajes que aseguran que refleja las consecuencias de la operación tras meses de búsqueda. Pero se trata de un bulo. En realidad, la imagen es un montaje a partir de otras instantáneas. Además, una autoridad de la Secretaría de Seguridad confirmó a EH Verifica que no se ha aprehendido al general en condición de retiro. “¡Ha sido capturado! Después de muchos meses de búsqueda intensa y una recompensa de 30 millones de lempiras, el general Romeo Vásquez Velásquez ha caído!”, dice literalmente una publicación de Facebook que ha sido compartida más de 560 veces desde el 7 de octubre de 2025.

La Policía Nacional busca a Romeo Vásquez Velásquez, que está prófugo, tras ser acusado por homicidio y lesiones graves en perjuicio de Isy Obed Murillo, fallecido durante protestas de 2009, en el marco del golpe de Estado. Se fijó una recompensa de 30 millones de lempiras por información que permita su captura.

Es un montaje

Una búsqueda inversa de la imagen viral llevó a una foto de La Prensa donde Romeo Vásquez aparece con la misma vestimenta y postura que en el contenido viral. La única diferencia clave está en las manos: en la foto original sostiene dos peces; en el montaje aparece esposado. El material alterado añade a dos supuestos agentes de la Policía Nacional que no figuran en la publicación de La Prensa del 5 de enero titulada: “Capturan al exgeneral Romeo Vásquez: ‘¡Gobierno comunista!’, les contesta”. EH Verifica no encontró registro público de esos agentes. Un análisis visual de EH Verifica identificó irregularidades en el montaje: rasgos casi idénticos entre los dos “policías” y distorsiones en las gorras, entre otros detalles. Además, el contenido legítimo muestra a Vásquez de pie sobre la maleza, tal como se observa en la imagen viral.

No ha sido capturado