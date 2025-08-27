Romeo Vásquez critica movilización de Libre en San Pedro Sula: "No se dejen utilizar"

Tegucigalpa, Honduras.- Romeo Vásquez Velásquez, general en condición de retiro y prófugo de la justicia, reapareció en un video difundido en redes sociales en el que se pronunció sobre la marcha convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), a realizarse el 30 de agosto en San Pedro Sula.
El exjefe militar, procesado por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala, criticó la movilización y pidió a la población no participar.
"No se dejen utilizar como carne de cañón. La izquierda radical es traidora. Quieren confrontar a la población y mantener el caos, son capaces de incendiar San Pedro Sula como Nerón incendió Roma", expresó.
Vásquez sostuvo que las manifestaciones buscan favorecer a "unos pocos" que, según él, "han vendido la patria al socialismo totalitario internacional".
También exhortó a quienes sean convocados a reflexionar antes de asistir: "Si ustedes tienen familia, piensen, no deben ser arrastrados".
Desde el pasado 15 de marzo, Vásquez Velásquez se encuentra en condición de prófugo luego de que la Corte de Apelaciones revocara la medida de arresto domiciliario que cumplía en el proceso judicial en su contra.
Pese a que se desconoce su paradero, Romeo Vásquez continúa activo en redes sociales, desde donde publica mensajes y videos. Según ha informado, se encuentra en una remota montaña.