Romeo Vásquez critica movilización de Libre en San Pedro Sula: "No se dejen utilizar"

Tegucigalpa, Honduras.- Romeo Vásquez Velásquez, general en condición de retiro y prófugo de la justicia, reapareció en un video difundido en redes sociales en el que se pronunció sobre la marcha convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), a realizarse el 30 de agosto en San Pedro Sula.

El exjefe militar, procesado por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala, criticó la movilización y pidió a la población no participar.

"No se dejen utilizar como carne de cañón. La izquierda radical es traidora. Quieren confrontar a la población y mantener el caos, son capaces de incendiar San Pedro Sula como Nerón incendió Roma", expresó.