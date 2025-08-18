Recompensa por Romeo Vásquez sube a L20 millones; ofrecieron cinco más

Tegucigalpa, Honduras.- A 20 millones de lempiras ascendió este lunes la recompensa por información que conduzca a la captura del exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez. La actualización fue publicada esta mañana en las redes sociales de la Policía Nacional, donde además figuran otros nueve individuos que integran la lista de los 10 más buscados del país. Entre ellos se encuentra Alexander Mendoza, alias “Yulan Archaga”, más conocido como “El Porky”, quien se fugó de los juzgados de El Progreso, Yoro, el 13 de febrero de 2020, tras asesinar a varios policías.

La primera vez que se ofreció dinero por Vásquez fue medio millón de lempiras. Posteriormente, en junio, la cifra se incrementó a cinco millones.



Luego, el 14 de julio se elevó a 10 millones y para el 31 de julio la cifra incrementó a 15 millones de lempiras. A primera hora de este 18 de agosto se conoció que se incrementó cinco millones más, alcanzando una suma de 20 millones, siendo de este modo el prófugo por el que más se ofrece dinero actualmente. Romeo Vásquez, quien dirigió el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2007 y 2009, se encuentra prófugo desde marzo de 2025.

Cargos en su contra

El general en condición de retiro es acusado junto a al exsubjefe de las Fuerzas Armadas Venancio Cervantes y al excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto por el asesinato de Isy Obed Murillo, y del intento de asesinato de Alex Roberto Zavala en el marco de las protestas por el golpe de Estado de 2009 en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales.



Isy Obed Murillo murió el 5 de julio de 2009 de un disparo en la cabeza, al parecer de fusil, durante una multitudinaria marcha en Tegucigalpa y en medio de un fallido recibimiento de Manuel Zelaya, quien intentaba regresar al país tras ser derrocado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los tres generales fueron capturados el pasado 5 de enero y remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara, pero una semana después la medida les fue revocada y se les dictó arresto domiciliario. Luego, el 3 de marzo, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó el arresto domiciliario y ordenó su regreso a la Penitenciaría Nacional, lo que voluntariamente hicieron Cervantes y Puerto el día 18 de ese mismo mes, pero Romeo Vásquez incumplió la medida, pasando a estar prófugo de la justicia. Días después, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó otro requerimiento contra Romeo Vásquez por lavado de activos. Según el ente acusador, el exjefe del Estado Mayor Conjunto habría recibido dinero del cartel de “Los Cachiro” para financiar campañas políticas del Partido Alianza Patriótica Hondureña. Un video divulgado en redes sociales muestra a un hombre, presuntamente Vásquez, recibiendo bolsas negras que contendrían dinero proveniente del narcotráfico.