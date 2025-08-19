"No les temo": Romeo Vásquez tras elevarse su recompensa a L20 millones

Tegucigalpa, Honduras.- El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), Romeo Vásquez Velásquez, reaccionó luego de que la Policía Nacional elevara por 20 millones de lempiras la recompensa por su persona.
A través de su página de Facebook, el general en condición de retiro expresó que cada vez que las autoridades elevan el monto de la recompensa por información de su paradero, "lo único que hacen es demostrar cuán desesperados están".
"No les temo. No me vendo ni me arrodillo ante corruptos narcosocialistas", aseveró Vásquez Velásquez.
Seguidamente, afirmó que su conciencia está limpia, asegurando que "soy un patriota, no un delincuente, y el pueblo hondureño lo sabe".
Vásquez Velásquez se encuentra prófugo de la justicia desde el pasado mes de marzo luego de que la Corte de Apelaciones revocara la medida de arresto domiciliario ante el proceso judicial que enfrenta por las acusaciones de asesinato contra Isy Obed Murillo y tentativa de asesinato contra Alex Roberto Zavala.
Según el Ministerio Público, estos hechos ocurrieron en julio de 2009 en el marco de las protestas por el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel "Mel" Zelaya Rosales.
Por esta misma causa son imputados los exjerarcas militares Venancio Cervantes Suazo (ex jefe del Estado Mayor Conjunto) y Carlos Roberto Puerto Fúnez (jefe de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas), quienes ya se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Támara bajo la medida de prisión preventiva.
A raíz de que se desconoce el paradero de Vásquez Velásquez, la Policía lo incluyó en la lista de los 10 más buscados, junto al líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) Yulan Adonay Archaga "El Porky" y el falso abogado Rolando Sánchez Salinas, vinculado a la muerte del empresario Franklin Villeda.
El pasado 23 de mayo, se presentó un nuevo requerimiento fiscal contra Vásquez Velásquez, siendo acusado por lavado de activos al presuntamente recibir dinero del narcotráfico para su campaña política con el partido Alianza Patriótica Hondureña, con el cual se postuló como candidato presidencial en las elecciones de 2013.
Posteriormente, se divulgó un video en el que aparentemente el general se reunió con narcotraficantes como "Los Cachiros".