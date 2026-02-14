Exsubjefe de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes es internado de emergencia

Tegucigalpa, Honduras.- El exsubjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general (r) Venancio Cervantes Suazo, fue internado de emergencia la noche de ayer viernes en el Hospital Militar, en la capital de la República. Desde el pasado jueves, el exjerarca militar, preso en la Penitenciaría Nacional de Támara, comenzó a experimentar problemas de salud más delicados de los que ya venía sufriendo, debido a su avanzada edad. Ayer, en horas de la tarde, mientras recibía la visita acostumbrada de sus familiares los fines de semana, sus parientes observaron que él no estaba bien y que presentaba síntomas como de fatiga y desorientación. Luis Romero, uno de los dos apoderados legales del general en condición de retiro confirmó la noticia del ingreso de su defendido a ese nosocomio exclusivo para militares.

"Nosotros fuimos avisados como a las 6:30 de la tarde, que lo traían de emergencia. Nos hemos hecho presente, estamos a la espera de que lo evalúen los médicos, ver que resuelven y definitivamente esta es una situación lamentable", indicó Romero. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE El profesional del derecho recalcó que es realidad "lamentable, porque él tiene más de 70 años. El Código Procesal Penal le garantiza a él y le da el derecho de ser escuchado o con medidas sustitutivas a la prisión preventiva o en el peor de los casos, con arresto domiciliario, pero se nos han negado las medidas en reiteradas ocasiones". Romero apuntó que cualquier consecuencia que el exjefe militar llegase a tener respecto a su salud y el deterioro de esta, sería responsabilidad del propio Estado de Honduras.

"Es el Estado el que se ha encargado de violarle sus derechos humanos. Es la Fiscalía de Derechos Humanos la que ha violado los derechos humanos de los propios acusados. Más allá de que el requerimiento fiscal no tiene ni pies ni cabeza y que es una acusación completamente incongruente, ilógica y falsa", argumentó.

Se le retiró la asistencia

Perci Elvir, otro de los defensores legales de Cervantes Suazo, detalló que "él estaba presentando un cuadro de desorientación desde el día de ayer (jueves), le estaban notando de que no podía continuar con un diálogo con los demás internos. Eso llamó la atención, no solamente de los compañeros internos, sino, también de los familiares que el día de hoy (viernes) pudieron presenciar esa circunstancia". Agregó: "a eso de las 5:00 de la tarde (jueves) presentó un cuadro mayor y, por lo tanto, la misma autoridad del centro penitenciario tomó la determinación de trasladarlo de emergencia aquí al Hospital Militar. Su estado de salud es delicado", reiteró. El general (r) había tenido, bajo autorización de las autoridades penitenciarias y del juez que conoció su causa legal, evaluaciones médicas cada seis meses, pero estas atenciones se le suspendieron, según los abogados, por directrices de parte del Poder Ejecutivo, liderado por la expresidenta Xiomara Castro.