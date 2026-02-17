El ex subjefe de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, se defenderá en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- El general en condición de retiro Venancio Cervantes Suazo podrá continuar su proceso legal defendiéndose en libertad. Así lo ordenó la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, que conoció el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Cervantes y Puerto, al otorgar el cambio de medidas cautelares y que se pueda defender fuera de las ergástulas penitenciarias. Los apoderados legales sustentaron ante esa judicatura el arraigo del acusado, ofrecieron una caución millonaria que consistía en el valor de un bien inmueble, pero sobre todo, evidenciaron el delicado estado de salud del general (r) Venancio Cervantes, aparte de que es mayor de 70 años. Todas estas acciones y estrategias legales por parte de los apoderados legales del acusado no habían surtido efecto; pero este día, los defensores privados fueron notificados del cambio de medidas cautelares para su poderdante.

Por definir la medida

Venancio Cervantes, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), Carlos Puerto, exjefe del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, y el exjefe de las EMC, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, en el marco del golpe de Estado de 2009, fueron acusados de dos delitos, supuestamente cometidos por estos durante esa crisis política. Los tres exjerarcas militares son sindicados por el Ministerio Público (MP) del delito de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencías y por el dolo homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en detrimento de Alex Roberto Zavala Licona. Percy Elvir, defensor legal de Cervantes, confirmó: "Hemos sido notificados de la resolución que ha emanado de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, en el sentido de que se da por admitido el recurso de apelación presentado, en el cual solicitamos una audiencia de revisión de medidas y a su vez pusimos a la orden del Estado de Honduras una garantía hipotecaria que consta de dos bienes inmuebles del patrimonio familiar, valorados en 21 millones de lempiras".

Cervantes Suazo, la noche del viernes 13 de febrero, fue ingresado de emergencia en el Hospital Militar, en la capital, a raíz de una crisis de ansiedad y desorientación que este sufriera estando preso en la Penitenciaría Nacional de Támara. Según Elvir, el quebranto de salud de su defendido facilitó que "al señor Cervantes Suazo se le admita un cambio de medida cautelar. Se le ha otorgado el arresto domiciliario tal y como lo había decretado el juez en primera instancia. Bajo esta premisa y hasta que nosotros podamos hacer efectiva la inscripción de esta garantía hipotecaria a favor del Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, se hará el cambio de la medida cautelar". Luis Romero, el otro de sus apoderados legales, sobre el cambio de medida cautelar, explicó que "la Corte de Apelaciones, lo único que dijo es que declaraba con lugar el recurso de apelación, que aceptaba las fianzas; sin embargo, es una atribución del Tribunal de Sentencia determinar si para ellos es idóneo el arresto domiciliario o medidas cautelares que le permitan la movilización".