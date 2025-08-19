“El balón lo tiene la municipalidad”: aseguró la Chico sobre agilizar permisos de construcción

Tegucigalpa, Honduras.- Conseguir un permiso de construcción en la capital sigue siendo un proceso complejo: imprimir documentos, llenar formularios y contratar ingenieros que cumplan con todos los requisitos, se convierte en un obstáculo para miles de ciudadanos que han pensado en edificar viviendas o negocios. A esa carga burocrática se suma la espera: días, meses e incluso años para conocer si la licencia es aprobada o rechazada, un tiempo considerado excesivo por la población. Ante esta situación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que trabaja junto a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) en la búsqueda de mecanismos que permitan simplificar los trámites y reducir los plazos de aprobación, con el fin de impulsar el desarrollo urbano y habitacional en Tegucigalpa.

"Trabajamos en conjunto con la Chico en un proyecto para modificar el reglamento, con el fin de hacer menos tedioso y más ágil el trámite de licencias de construcción", explicó Adolfo Lagos, titular de la Gerencia de Control de la Construcción (GCC). Lagos resaltó que la intención de este planteamiento es "agilizar la producción de viviendas para que siga creciendo en todo Tegucigalpa", pues la complejidad del proceso ha ralentizado las obras en la capital y, con ello, su desarrollo. EL HERALDO consultó a Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), quien reconoció que, aunque se han sostenido reuniones con la municipalidad, aún no han recibido respuesta sobre la aprobación de las propuestas.

"Sí, hemos estado sentados con las autoridades actuales y ya existe una propuesta planteada desde hace más de un año, que se llevó a la corporación municipal para su aprobación, pero no ha sucedido nada”, lamentó Silvio Larios. Subrayó luego que avanzar en este tema es de vital importancia, pues muchos proyectos se detienen debido a la duración del actual procedimiento. “Lo que se busca es una simplificación verdadera de todos los trámites, porque la realidad es que son sumamente engorrosos, con mucho papeleo repetitivo, lo que provoca demoras irracionales”, afirmó. Como ejemplo, indicó que “un proyecto de 500 viviendas puede tardar en promedio entre cuatro y cuatro años y medio para obtener el permiso. Y ni hablar de las edificaciones más complejas; varios de los proyectos que hoy vemos en ejecución comenzaron sus trámites hace muchos años”.