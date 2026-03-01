Acribillan a dos exagentes policiales dentro de su vivienda en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Dos supuestos exagentes de la Policía Nacional (PN) perdieron la vida de forma violenta la noche del sábado -28 de febrero- tras ser atacados por un desconocido en La Ceiba, departamento de Atlántida.
El hecho ocurrió en la vivienda de los exfuncionarios, ubicada en la aldea Corozal, municipio de La Ceiba.
De acuerdo con información preliminar, ambos se encontraban departiendo dentro del inmueble cuando un sujeto a bordo de una motocicleta llegó al lugar y abrió fuego contra ellos.
Según las autoridades, las víctimas estaban en la parte trasera de la casa cuando el atacante los observó y les disparó en múltiples ocasiones hasta provocarles la muerte.
Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar las detonaciones. No obstante, cuando los agentes llegaron a la escena, ambos hombres ya no presentaban signos vitales.
Los cuerpos quedaron tendidos en el lugar, mientras que los equipos policiales acordonaron la zona y comenzaron con la recolección de indicios para la investigación. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico correspondiente.
El responsable del doble crimen huyó del sitio sin dejar rastro, pero las autoridades informaron que ya ejecutan operativos y diligencias para esclarecer el caso y dar con su paradero.