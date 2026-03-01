Acribillan a dos exagentes policiales dentro de su vivienda en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Dos supuestos exagentes de la Policía Nacional (PN) perdieron la vida de forma violenta la noche del sábado -28 de febrero- tras ser atacados por un desconocido en La Ceiba, departamento de Atlántida.

El hecho ocurrió en la vivienda de los exfuncionarios, ubicada en la aldea Corozal, municipio de La Ceiba.

De acuerdo con información preliminar, ambos se encontraban departiendo dentro del inmueble cuando un sujeto a bordo de una motocicleta llegó al lugar y abrió fuego contra ellos.