Reforma al Inpreunah garantiza estabilidad financiera, asegura su junta directiva

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dieron a conocer las razones del por qué aprobaron las reformas al reglamento del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH (Inpreunah). El objetivo de la reforma fue frenar el riesgo de insolvencia institucional, garantizar la suficiencia de fondos a largo plazo y asegurar el sostenimiento del pasivo contingente, aseguró la junta directiva del instituto.

Las argumentaciones de la junta directiva surgen luego que los docentes y otros empleados que integran el sindicato de la UNAH se manifestaran en contra de las reformas al reglamento aprobadas en diciembre del 2025.

Según informó la junta directiva, la reforma responde a la necesidad de garantizar la estabilidad financiera y el equilibrio actuarial del Instituto en el tiempo. De no haberse adoptado las medidas, el fondo habría comenzado a agotar sus reservas a partir de 2027, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de las obligaciones con los afiliados actuales y futuros. Con los cambios a la normativa se garantiza la estabilidad financiera y el equilibrio actuarial del Instituto a largo plazo, permitiendo un respiro de 20 a 30 años, indicaron. "La seguridad social no puede administrarse bajo una visión de corto plazo; esto requiere decisiones responsables que aseguren el cumplimiento de las obligaciones presentes y futuras", manifestó la junta a través de un comunicado. Entre los principales cambios destaca la modificación técnica del factor anual de cálculo, que pasó de 2.75% a 2.70%.

Aunque el ajuste es de apenas 0.05%, las autoridades explican que responde a criterios actuariales orientados a sostener el pasivo contingente, prevenir escenarios de insolvencia futura y garantizar la suficiencia de fondos en el tiempo. Los directivos indicaron que la medida cumple con el principio de proporcionalidad y que, lejos de debilitar el sistema, fortalece su sostenibilidad. Además, se complementa con el acceso automático de hasta el 90% del salario básico mensual para el cálculo de pensiones. En el caso de la pensión por invalidez, la incorporación de tablas proporcionales según los años cotizados busca fortalecer la justicia contributiva y la sostenibilidad del fondo. Respecto a la pensión por vejez, los ajustes pretenden permitir una distribución más equitativa de los recursos, evitando desequilibrios estructurales que puedan comprometer la estabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.