Medicina en la UNAH tendrá nuevo currículo con IA y menos años de estudio

Se espera que el plan sea aprobado por el Consejo Universitario; el rediseño sustituye el sistema semestral por períodos trimestrales de 15 semanas

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 13:37
El nuevo plan reduce la duración de la formación de ocho a siete años, amplía su carga académica de 68 a 74 asignaturas y sustituye el sistema semestral por períodos trimestrales de 15 semanas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de 20 años de no hacer cambios al plan de estudios de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las autoridades indicaron que ya cuentan con un diseño curricular.

El nuevo plan de estudios, que se espera sea aprobado por el Consejo Universitario, previo a dictamen favorable de la Vicerrectoría Académica, se centra en la innovación tecnológica, inteligencia artificial y simulación clínica.

La propuesta académica reduce la duración de la formación de ocho a siete años, amplía su carga académica de 68 a 74 asignaturas y sustituye el sistema semestral por períodos trimestrales de 15 semanas.

Ramón Antonio Sosa, coordinador de la subcomisión curricular de la carrera, manifestó que el plan actual permite egresar en ocho años si no hay contratiempos.

"Este nuevo diseño está planteado para que el estudiante finalice, incluyendo el servicio social, en siete años", detalló.

Sosa añadió que las rotaciones clínicas se estandarizarán a siete semanas. "Estamos intentando eficientar los tiempos y la calidad del proceso formativo", dijo.

Las autoridades indicaron que el rediseño también abre nuevos espacios para la investigación científica, fortalece la enseñanza de emergencias médicas y consolida la formación en ética, bioética y derechos humanos en salud.

"Se está tratando de que este plan recoja lo nuevo, sobre todo la inteligencia artificial. Históricamente hemos estado carentes de simulación; ahora se integra formalmente", afirmó el coordinador.

Francisco Martínez, director de Docencia de la UNAH, expresó que con el rediseño curricular de la carrera de Medicina no solo reduce un año en su duración, sino que apuesta por una formación más dinámica, ética, investigativa y tecnológicamente robusta, alineada con las necesidades del sistema de salud hondureño.

Uno de los pilares de la propuesta es el fortalecimiento del laboratorio de simulación, que comenzó a funcionar durante la pandemia y que será potenciado como parte estructural del plan de estudios.

Antes de interactuar con pacientes reales, los estudiantes realizarán prácticas en fantomas médicos y maniquíes diseñados para escenarios clínicos, elevando así la seguridad y la calidad de la formación.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

