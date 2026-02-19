Medicina en la UNAH tendrá nuevo currículo con IA y menos años de estudio

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de 20 años de no hacer cambios al plan de estudios de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las autoridades indicaron que ya cuentan con un diseño curricular. El nuevo plan de estudios, que se espera sea aprobado por el Consejo Universitario, previo a dictamen favorable de la Vicerrectoría Académica, se centra en la innovación tecnológica, inteligencia artificial y simulación clínica. La propuesta académica reduce la duración de la formación de ocho a siete años, amplía su carga académica de 68 a 74 asignaturas y sustituye el sistema semestral por períodos trimestrales de 15 semanas.

Ramón Antonio Sosa, coordinador de la subcomisión curricular de la carrera, manifestó que el plan actual permite egresar en ocho años si no hay contratiempos. "Este nuevo diseño está planteado para que el estudiante finalice, incluyendo el servicio social, en siete años", detalló. Sosa añadió que las rotaciones clínicas se estandarizarán a siete semanas. "Estamos intentando eficientar los tiempos y la calidad del proceso formativo", dijo. Las autoridades indicaron que el rediseño también abre nuevos espacios para la investigación científica, fortalece la enseñanza de emergencias médicas y consolida la formación en ética, bioética y derechos humanos en salud. "Se está tratando de que este plan recoja lo nuevo, sobre todo la inteligencia artificial. Históricamente hemos estado carentes de simulación; ahora se integra formalmente", afirmó el coordinador.