Medicina en la UNAH tendrá nuevo currículo con IA y menos años de estudio

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Luego de 20 años de no hacer cambios al plan de estudios de la <b>carrera de Medicina </b>de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (<b>UNAH</b>), las autoridades indicaron que ya cuentan con un diseño curricular.El nuevo <b>plan de estudios,</b> que se espera sea aprobado por el Consejo Universitario, previo a dictamen favorable de la Vicerrectoría Académica, se centra en la innovación tecnológica,<b> inteligencia artificial </b>y simulación clínica.La propuesta académica reduce la duración de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/hay-masiva-reprobacion-aspirantes-posgrados-medicina-de-la-unah-IM28539111" target="_blank">formación</a> de ocho a siete años, amplía su carga académica de 68 a 74 asignaturas y sustituye el sistema semestral por períodos <b>trimestrales</b> de 15 semanas.