Cerca de 33,000 estudiantes solicitan asistencia financiera en la UNAH

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Un total de 32,936 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (<b>UNAH</b>) solicitaron becas y<b> ayudas financieras</b> para alimentación, compra de materiales y útiles educativos.La cifra, que representa cerca del 40% de la matrícula universitaria del primer período académico, refleja la alta demanda de apoyo económico que tiene la comunidad estudiantil universitaria.El mayor volumen de solicitudes corresponde a las ayudas para alimentación; fueron un total de 16,702 peticiones, seguido por las ayudas para la compra de materiales y útiles educativos, que alcanzaron 9,721 solicitudes, según datos oficiales.