Cerca de 33,000 estudiantes solicitan asistencia financiera en la UNAH

La mayoría de los universitarios solicitó el beneficio de la alimentación, seguido por las ayudas para la compra de materiales y útiles educativos y becas.

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 16:44
La cantidad de jóvenes solicitando ayuda financiera refleja la demanda de apoyo económico que tienen la comunidad universitaria.

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 32,936 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) solicitaron becas y ayudas financieras para alimentación, compra de materiales y útiles educativos.

La cifra, que representa cerca del 40% de la matrícula universitaria del primer período académico, refleja la alta demanda de apoyo económico que tiene la comunidad estudiantil universitaria.

El mayor volumen de solicitudes corresponde a las ayudas para alimentación; fueron un total de 16,702 peticiones, seguido por las ayudas para la compra de materiales y útiles educativos, que alcanzaron 9,721 solicitudes, según datos oficiales.

En cuanto a las becas de excelencia académica, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles (VOAE) reportó 2,953 solicitudes; el resto son para los diferentes tipos de becas que la máxima casa de estudios brinda a los estudiantes.

Las ayudas sociales que la UNAH está brindando a la comunidad universitaria forman parte del programa social que se habilitó en 2025, denominado "Mi Bienestar UNAH".

El programa se creó con el objetivo de beneficiar a los estudiantes menos favorecidos, luego de una encuesta hecha en 2025 por la Facultad de Ciencias Sociales que reveló que el 50% de los universitarios proviene de hogares con ingresos familiares menores al salario mínimo.

Los resultados muestran una marcada vulnerabilidad socioeconómica que limita su acceso a recursos básicos y aumenta el riesgo de deserción, señaló en ese entonces Héctor Figueroa, director del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAH.

Lo anterior obliga a que muchos jóvenes deban sacrificar horas de descanso, asumir trabajos informales o incluso renunciar a necesidades básicas con tal de no dejar inconclusa su carrera, señaló.

Ante ese contexto que muestra las condiciones de los alumnos, las autoridades de la máxima casa de estudios lanzaron el programa, el cual pretende ayudar a esos miles de jóvenes que tienen problemas socioeconómicos.

Mediante un comunicado publicado este miércoles, las autoridades de VOAE indicaron que se encuentran en pleno proceso de revisión y análisis de las solicitudes.

El proceso de revisión está a cargo de un equipo de profesionales en Trabajo Social, quienes realizan la validación de requisitos en el sistema, la revisión documental y la verificación de la información proporcionada por los estudiantes.

Según la UNAH, este procedimiento busca garantizar transparencia, equidad y objetividad en la asignación de los beneficios, priorizando a los estudiantes que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social.

Hicieron el llamado a los universitarios que solicitaron los beneficios a estar pendientes, pues en las próximas semanas se estará informando sobre el avance del proceso y la publicación de los listados de beneficiarios a nivel nacional.

