Hay masiva reprobación de aspirantes a posgrados de Medicina de la UNAH

Tegucigalpa Honduras.- El sistema de salud hondureño enfrenta un serio problema debido a la escasez de especialistas, una situación que se agrava ante el bajo número de médicos generales que aprobaron este año el examen de ingreso a los posgrados de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según datos oficiales de la UNAH, 797 aspirantes realizaron el examen de admisión a mediados de octubre para optar a una plaza en los programas de especialidades de la Facultad de Ciencias Médicas. De ellos, únicamente 34 candidatos alcanzaron el puntaje mínimo requerido, lo que representa apenas el 4.27 % del total de postulantes con notas superiores a los 74 puntos establecidos como criterio de aprobación. En el resto de aspirantes para estudiar las especialidades médicas los resultados promedios fueron de 55 puntos en una escala de 1 a 100.

Gustavo Galo, decano interino de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH expresó a EL HERALDO que la reprobación masiva de médicos generales se debe al examen que se aplicó. Mediante un comunicado, la UNAH aclaró que ellos no participan en la elaboración ni calificación del examen. Explicaron que la prueba que se aplica es de la International Foundations of Medicine (IFOM) diseñado por el National Board of Medical Examiners (NMBE).

Organización independiente sin fines de lucro, radicada en los Estados Unidos que se dedica a proteger la salud de las personas a través de una innovadora evaluación de los profesionales de la medicina. "Lo que pasa es que el examen está muy acoplado a procesos internacionales, más que todo conceptos extranjeros, y por eso de repente no es el puntaje que se acerca, por una falta de conocimiento a situaciones propias de Estados Unidos, a problemas de salud americanos y no latinoamericanos", defendió el decano.

Ante esa alta cifra de reprobación, las autoridades de la UNAH otorgarán becas de estudio, con el propósito de cubrir parte de la gran necesidad de especialistas médicos que el sistema de salud hondureño tiene en diferentes regiones del país. "La UNAH anunciará los acreedores a las 165 becas de estudio y económicas ofertadas para el año 2026 a las diferentes especialidades y subespecialidades, así mismo presentará una oferta de becas de estudio adicionales con la finalidad de contribuir a cubrir la enorme necesidad de especialistas médicos", señala el comunicado de la máxima casa de estudios. Las autoridades asignarán las becas tomando cuenta únicamente el puntaje obtenido por cada aspirante en el examen que se aplicó en octubre pasado. Para anunciar las becas asignadas y presentar la oferta adicional de becas de estudio, la Rectoría de la UNAH convocó a todos los aspirantes del proceso de admisión 2026 a una reunión informativa este miércoles 10 de diciembre. En total serán 179 residentes que estudiarán a partir del 2026 las distintas especialidades médicas que tiene la UNAH.