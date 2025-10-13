Dos médicos más renuncian al Seguro Social por atrasos en el pago de salario

Con estas salidas, ya son 14 los profesionales de la salud que han abandonado el Seguro Social en los últimos 15 meses, informó el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS , Ricardo Rodas.

Tegucigalpa, Honduras.- Dos médicos internistas se sumaron a la lista de subespecialistas que han renunciado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) debido al incumplimiento en el pago de sus salarios.

“Octubre trajo la novedad de que dos médicos internistas de guardia abandonaron la institución porque no les habían pagado, por lo que optaron por renunciar”, explicó Rodas.

El dirigente médico señaló que sus colegas se mostraron inconformes porque, en septiembre, a casi una veintena de médicos sí se les efectuó el pago, mientras que ellos no recibieron su salario.

“A unos 18 colegas les pagaron y a ellos no; desconocemos la razón por la que no se les efectuó el pago”, manifestó.

Los galenos laboraban en el Hospital de Especialidades del IHSS, ubicado en el barrio La Granja, y ambos cumplían turno nocturno; uno de ellos atendía en la sala de cuidados intermedios.

Rodas añadió que más de una docena de médicos han dejado la institución por motivos similares; sin embargo, las autoridades del IHSS han negado que la cifra sea tan alta.

Para evitar la fuga de más profesionales de la salud, los expertos señalaron que las autoridades deben contratar de manera permanente a los médicos, con el fin de garantizar el pago oportuno de sus salarios y mejorar las condiciones laborales.