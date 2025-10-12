Candidatos presidenciales participan en conversatorio que realiza la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dialogará este lunes y martes con los cinco candidatos presidenciales que participarán el próximo 30 de noviembre en las elecciones generales. La iniciativa es en el marco de los diálogos políticos que realiza la UNAH con apoyo del Consejo de Educación Superior (CES), bajo la campaña "Esta vez sí por la democracia".

Mario Barahona, director de comunicaciones de la UNAH, informó que durante los dos días se desarrollarán conversatorios con los presidenciales de los cinco partido políticos con el propósito que la población conozca las propuestas que tienen cada candidato. "Esto es con el objetivo de promover el voto informado de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general", apuntó. Barahona no detalló si los candidatos ya confirmaron su participación; sin embargo, esperan que asistan para que las personas sepan cuál es la visión de país que tiene cada uno. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "La idea es que a través de los conversatorios y las respuestas de los candidatos, la población pueda tomar la mejores decisiones y salga a votar este 30 de noviembre de manera informada y responsable", dijo.