Candidatos presidenciales participan en conversatorio que realiza la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) dialogará este lunes y martes con los cinco candidatos presidenciales que participarán el próximo 30 de noviembre en las elecciones generales.
La iniciativa es en el marco de los diálogos políticos que realiza la UNAH con apoyo del Consejo de Educación Superior (CES), bajo la campaña "Esta vez sí por la democracia".
Mario Barahona, director de comunicaciones de la UNAH, informó que durante los dos días se desarrollarán conversatorios con los presidenciales de los cinco partido políticos con el propósito que la población conozca las propuestas que tienen cada candidato.
"Esto es con el objetivo de promover el voto informado de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general", apuntó.
Barahona no detalló si los candidatos ya confirmaron su participación; sin embargo, esperan que asistan para que las personas sepan cuál es la visión de país que tiene cada uno.
"La idea es que a través de los conversatorios y las respuestas de los candidatos, la población pueda tomar la mejores decisiones y salga a votar este 30 de noviembre de manera informada y responsable", dijo.
A pesar que la UNAH emitió este domingo un comunicado en el que confirma la suspensión de las actividades presenciales por el mal temporal, el departamento de comunicaciones confirmó a EL HERALDO que la actividad se mantiene.
El rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, expresó mediante publicaciones en la red social X que el dialogo es "un ejercicio que desde la academia nos permitirá fortalecer la Democracia de nuestro país. Gracias a los candidatos, quienes nos han confirmado su asistencia", dijo.
El conversatorio se realizará el lunes 13 y martes 14 de octubre y se transmitirá por el canal de televisión universitario de Ciudad Universitaria.
La iniciativa se viene realizando desde hace algunos días y ya entrevistaron a candidatos a diputados y algunas alcaldías.