Lluvias dejan a nueve personas fallecidas y más de diez mil afectados en el país

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que se registran en la mayor parte del territorio en las últimas dos semanas dejan hasta la fecha nueve personas fallecidas y miles de damnificados. El último informe de afectaciones emitido este domingo por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), revela que las precipitaciones afectaron un total de 10,161 personas, de las cuales 1,983 resultaron damnificadas y 289 fueron evacuadas. Son 2,134 familias impactadas directamente por las lluvias que se registran, mientras que 836 fueron catalogadas como damnificadas. Los daños se reportan en casi todo el territorio hondureño; no obstante, Francisco Morazán es el departamento con mayor incidencias; acumulando más de 100 reportes de inundaciones, deslizamientos, caídas de árboles y colapsos de estructuras. También se registraron emergencias en Cortés, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Choluteca, Santa Bárbara, Valle y Ocotepeque.

En el sur del país, los municipios de Nacaome, Goascorán y San Lorenzo en el departamento de Valle reportan inundaciones que afectaron zonas residenciales y agrícolas, mientras que en Choluteca, los vientos racheados y las crecidas de ríos causaron severos daños a viviendas y cultivos. En total, 65 comunidades permanecieron incomunicadas en distintos puntos del país, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, Valle, Copán, Lempira.

Víctimas

Las lluvias provocaron que nueve hondureños perdieran la vida, la mayoría por sumersión en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Lempira, Intibucá, La Paz y Choluteca. Según el recuento de Copeco, entre las víctimas figuran varios niños y adolescentes que fueron arrastrados por corrientes en zonas rurales y urbanas. La primera víctima fue una joven de 14 años, identificada como Génesis Martínez Rodas, quien murió ahogada en la quebrada del caserío Cerro Verde, en el municipio de Lepaterique. En Yarula, La Paz, la crecida del río Las Hamacas provocó la muerte de Ovidio Quintero y de la menor Jessica Milagro Díaz, de apenas 10 años. La lista de víctimas incluye a los menores Dylan Andrés Carías Fúnez de 9 años y Josué Isaí Herrera Fúnez de 12; quienes este fin de semana fallecieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López en la capital, debido a las fuertes lluvias que cayeron el pasado viernes en casi todo el territorio. Asimismo, se reportaron decesos por sumersión en Namasigüe (Choluteca), Santa Cruz de Yojoa (Cortés) y San Manuel Colohete (Lempira), mientras que en La Esperanza, Intibucá, un hombre de 48 años, identificado como Carlos Hernández, perdió la vida al ser golpeado por un árbol caído debido a los fuertes vientos.

Clima

Las autoridades de Copeco piden a la población estar alerta para prevenir daños, pues las lluvias continuarán durante esta semana. De acuerdo al reporte meteorológico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para esta semana el territorio continuara influenciado por una vaguada en superficie, que junto con la convergencia de viento y humedad proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, generarán condiciones inestables. Se espera que para esta semana se presenten precipitaciones que irán de moderadas a fuertes, las cuales estarán acompañadas de tormentas eléctricas durante sobre las regiones suroccidental, centro y oriente del país. Para el resto del país, se mantendrá la probabilidad de chubascos débiles dispersos. Ante las proyecciones climáticas (Copeco) extendió este domingo por 24 horas la alerta roja para los departamentos de Francisco Morazán, Lempira, La Paz e Intibucá. Asimismo, la alerta amarilla se mantiene en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque, y se suma a este nivel el departamento de El Paraíso. También se mantiene alerta verde para Copán, Yoro, Santa Bárbara, Cortés y Olancho, las alertas finalizarán este lunes 13 de octubre a las 12:00 del mediodía. Francisco Argeñal, jefe de Cenaos, informó a EL HERALDO que las precipitaciones se mantendrán durante los próximos días, la mayoría de las lluvias caerán a partir de horas de la tarde. "La proyecciones para el lunes y martes es que las lluvias continuarán intensas, y para el miércoles se concentrarán en el sur de Francisco Morazán, La Paz, Valle y Choluteca.