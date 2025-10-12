Extienden alerta roja por lluvias en cuatro departamentos de Honduras; 10 más en vigilancia

Tegucigalpa, Honduras.-La alerta roja que comenzó el sábado 11 de octubre en cuatro departamentos de Honduras se mantiene debido a las fuertes lluvias. Los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Lempira e Intibucá continuarán en alerta roja desde las 12 del mediodía de este domingo 12 de octubre por 24 horas más. De igual forma, se amplió la alerta amarilla para los departamentos de: Choluteca, Valle, Comayagua y Ocotepeque. Además, a esta medida se sumó el departamento de El Paraíso.

Por otro lado, en alerta verde quedan los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Yoro, Cortés y Olancho. El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), detalló que persiste sobre el territorio nacional la influencia de una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de vientos y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico. Las autoridades han llamado a la población a tener precaución ante las fuertes lluvias, pues en esta temporada los caudales crecen y pueden representar un peligro. Además, han instado a evacuar zonas propensas a deslizamientos.

Las lluvias han cobrado la vida de varios hondureños en las últimas horas: cinco personas fueron arrastradas por las crecidas corrientes de ríos y quebradas. Uno de los casos más impactantes ha sido el de los primitos Dylan Andrés Carías Fúnez de ocho años y Josué Isaí Herrera Fúnez, de 12, quienes fueron arrastrados por una quebrada cuando regresaban de la escuela en la colonia Cantarero López de Comayagüela, en la capital hondureña. La tragedia ocurrió el viernes 10 de octubre y sus cuerpos fueron hallados el día siguiente, a kilómetros de donde ocurrió la tragedia: uno en una quebrada de la colonia 1 de Diciembre y el otro en el municipio de Cantarranas.

El segundo caso es el de otro menor que fue arrastrado por la corriente del río Grande de Otoro, en la comunidad de Masaguara, departamento de Intibucá, al suroccidente de Honduras. Su nombre es Yahir y tiene 10 años de edad. Las autoridades aún lo están buscando.

En un cuarto hecho lamentable, el joven Onán Galindo, de 26 años, fue arrastrado por la corriente de una quebrada en la aldea San José, municipio de Cantarranas. Su cuerpo fue encontrado en la aldea Pajarillos, en ese mismo municipio, este sábado 11 de octubre.