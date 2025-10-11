Copeco anuncia que canalizará recursos de emergencia y pedirá apoyo internacional si es necesario

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la emergencia por lluvias y la alerta roja en cuatro departamentos, el Comité Permanenente de Contingencias (Copeco), a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó que ha activado la respuesta nacional ante emergencias. Esto implica que canalizarán recursos de emergencia y pedirán apoyo internacional, si es necesario.

Mediante un comunicado, precisaron de las acciones a tomar durante el período de lluvia en Honduras.

Comunicado íntegro

En cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), y en atención al mensaje oficial emitido por la señora Presidenta de la República de Honduras, se comunica lo siguiente: En base a los análisis técnicos realizados por Sinager y Copeco, y en respuesta a la solicitud presentada por el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), quedan activadas para brindar pronta respuesta a la población. Sinager deberá ejecutar sus funciones conforme a lo establecido en la Ley, tales como: Priorizar la atención inmediata y efectiva a la población afectada.

Las instituciones involucradas en la respuesta deberán: movilizar de forma urgente los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios en coordinación y estrechamente con Copeco todas las operaciones de campo. Identificar zonas de mayor afectación y establecer prioridades de intervención según niveles de riesgo, así como, agilizar los procesos administrativos que faciliten una respuesta eficiente.