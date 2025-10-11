Copeco anuncia que canalizará recursos de emergencia y pedirá apoyo internacional si es necesario

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la emergencia por lluvias y la alerta roja en cuatro departamentos, el Comité Permanenente de Contingencias (Copeco), a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), informó que ha activado la respuesta nacional ante emergencias.
Esto implica que canalizarán recursos de emergencia y pedirán apoyo internacional, si es necesario.
Mediante un comunicado, precisaron de las acciones a tomar durante el período de lluvia en Honduras.
Comunicado íntegro
En cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), y en atención al mensaje oficial emitido por la señora Presidenta de la República de Honduras, se comunica lo siguiente:
En base a los análisis técnicos realizados por Sinager y Copeco, y en respuesta a la solicitud presentada por el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), quedan activadas para brindar pronta respuesta a la población.
Sinager deberá ejecutar sus funciones conforme a lo establecido en la Ley, tales como: Priorizar la atención inmediata y efectiva a la población afectada.
Las instituciones involucradas en la respuesta deberán: movilizar de forma urgente los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios en coordinación y estrechamente con Copeco todas las operaciones de campo. Identificar zonas de mayor afectación y establecer prioridades de intervención según niveles de riesgo, así como, agilizar los procesos administrativos que faciliten una respuesta eficiente.
Se trabajará de manera coordinada con Copeco, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que mantendrá una coordinación constante con las oficinas regionales de la Institución. Simultáneamente, se ejecutan acciones en los cuatro (4) departamentos en alerta roja, cuatro (4) departamentos en alerta amarilla y los seis (6) departamentos en alerta verde, con el objetivo de prevenir mayores daños, salvaguardar vidas y proteger los bienes de la ciudadanía.
La declaratoria de emergencia habilita el respaldo legal y operativo necesario para: Canalizar recursos de emergencia de manera inmediata, solicitar apoyo internacional cuando sea requerido, reforzar la capacidad de respuesta institucional.