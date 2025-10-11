Abogado arrastrado por río en Nacaome es hermano de crianza de diputado Tomás Zambrano

Nacaome, Valle.- Un profesional del Derecho identificado como Edwin Morales, de 44 años de edad, desapareció la tarde de este sábado cuando realizaba pesca deportiva en el río Guacirope de este municipio. Así lo confirmó a EL HERALDO el diputado del Partido Nacional por Valle, Tomás Zambrano, quien agregó que Morales era "hermano de crianza", ya que su papá Tomás Zambrano Carrasco desde los 10 años lo llevó a su casa para apoyarlo.

Morales trabaja como abogado en el bufete del papá del diputado Tomás Zambrano, siendo un profesional muy querido por su don de servicio y humildad con los litigante, funcionarios del Poder Judicial y clientes. La información del desaparecimiento de Edwin Morales fue confirmada por un hermano de nombre Milton, quien lo acompañaba, relatando que el profesional del derecho se lanzó a una poza en el sector conocido como la Puntilla, que es la unión de los ríos Guacirope y Grande, y no volvió aparecer. Agregó que juntos siempre realizaban pesca deportiva los fines de semana. El desaparecimiento del abogado Morales ocurrió entre las 4:00 y 5:00 de la tarde. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.