Abogado arrastrado por río en Nacaome es hermano de crianza de diputado Tomás Zambrano

Edwin Morales, hermano de crianza del diputado Tomás Zambrano, era aficionado a la pesca deportiva

  • 11 de octubre de 2025 a las 18:01
Abogado arrastrado por río en Nacaome es hermano de crianza de diputado Tomás Zambrano

El abogado ha sido un apasionado de la pesca deportiva, según relataron sus familiares.

Foto: Cortesía Sur Noticias

Nacaome, Valle.- Un profesional del Derecho identificado como Edwin Morales, de 44 años de edad, desapareció la tarde de este sábado cuando realizaba pesca deportiva en el río Guacirope de este municipio.

Así lo confirmó a EL HERALDO el diputado del Partido Nacional por Valle, Tomás Zambrano, quien agregó que Morales era "hermano de crianza", ya que su papá Tomás Zambrano Carrasco desde los 10 años lo llevó a su casa para apoyarlo.

Buscan a abogado que fue arrastrado por río en Nacaome; había llegado a pescar

Morales trabaja como abogado en el bufete del papá del diputado Tomás Zambrano, siendo un profesional muy querido por su don de servicio y humildad con los litigante, funcionarios del Poder Judicial y clientes.

La información del desaparecimiento de Edwin Morales fue confirmada por un hermano de nombre Milton, quien lo acompañaba, relatando que el profesional del derecho se lanzó a una poza en el sector conocido como la Puntilla, que es la unión de los ríos Guacirope y Grande, y no volvió aparecer.

Agregó que juntos siempre realizaban pesca deportiva los fines de semana. El desaparecimiento del abogado Morales ocurrió entre las 4:00 y 5:00 de la tarde.

Elevan a alerta roja cuatro departamentos de Honduras por lluvias

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional, con el apoyo de pobladores, comenzaron la búsqueda minutos después de trascender la desaparición de Morales.

La temporada de lluvias en el país ha incrementado los caudales de los ríos y, por ende, los riesgos de inundaciones y de ahogamientos de personas se incrementan por lo que las autoridades de socorro piden a la población tomar medidas de precaución.

El departamento de Valle se encuentra en alerta amarilla.

